РЭО: Через ЭТП утилизаторы смогут узнавать о точном местонахождении вторсырья

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, разработчики в первую очередь стремятся сделать сервис удобным. Для этого они расширяют функционал площадки, передает 360tv.ru.
Буцаев напомнил, что для контрагентов на Бирже ВМР предусмотрена возможность размещения лотов, совершения сделок по купле-продаже вторичного сырья и вторичных ресурсов, а также сделок по переработке отходов.
Площадка доступна по доменному имени Российского экологического оператора. Все отзывы и вопросы по работе сервиса можно отправлять через форму обратной связи.
«Главная задача биржи — сделать отрасль обращения с отходами и исполнение расширенной ответственности производителей прозрачными, чтобы можно было видеть весь цикл движения отходов в нашей стране», — отметил Буцаев.
Разработчики расширили функционал отдельных разделов. Например, новые возможности появились в разделе «Лоты». Теперь в него можно добавлять фото, а при создании лота — указывать срок подписания протокола и договора. Уведомления об этом будут приходить на электронную почту клиента наряду с уведомлениями при закрытии лота организатором или при отказе от предложения по лоту. Еще одна новая функция раздела — возможность добавлять сокращения для организаций, которые предполагают сокращенную форму. Например, ГУП, МУП и другие.
При совершении сделки в случае окончания льготного периода в этом разделе осуществляется расчет и отображение комиссии. В качестве нововведения следует отметить и расширение групп вторсырья.
Функцию нотификации также добавили в раздел «Тарифы». Уведомления на электронную почту могут приходить, когда приближается срок оплаты по тарифному плану. Сервис предупреждает пользователей при даунгрейдинге тарифного плана и предусматривает механизм продления тарифа.
В личном кабинете появилась функция ввода географических координат для установления фактического адреса. Об этом рассказал руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.
«Это поможет установить местонахождение на полигонах и кадастровых участках. А также добавлено отображение замороженных средств в сделках», — уточнил Абдурахимов.
Размещение на площадке предусматривает обязательную верификацию утилизаторов в Единой государственной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ), в которую направляются сведения по всем сделкам. При этом утилизаторы должны подтвердить свои мощности.
Напомним, что разработка Биржи ВМР осуществлялась в рамках реализации федпроекта «Экономика замкнутого цикла».