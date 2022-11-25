РЭО: Через ЭТП утилизаторы смогут узнавать о точном местонахождении вторсырья

Разработчики расширили функционал отдельных разделов. Например, новые возможности появились в разделе «Лоты». Теперь в него можно добавлять фото, а при создании лота — указывать срок подписания протокола и договора. Уведомления об этом будут приходить на электронную почту клиента наряду с уведомлениями при закрытии лота организатором или при отказе от предложения по лоту. Еще одна новая функция раздела — возможность добавлять сокращения для организаций, которые предполагают сокращенную форму. Например, ГУП, МУП и другие.