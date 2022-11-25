Омская пенсионерка стала жертвой ограбления из-за желания помочь чужим детям

В полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее похитили 3 тыс рублей. Выяснилось, что пожилая женщина шла в банк, чтобы перевести деньги внуку. На улице Ишимской ее окликнула незнакомка, которая попросила денег, чтобы купить молоко своим детям.