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Омская пенсионерка стала жертвой ограбления из-за желания помочь чужим детям

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI

Омскую пенсионерку ограбили из-за попытки помочь чужим детям

Злоумышленница притворилась, словно ей нужны деньги, чтобы купить молоко детям.

В полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее похитили 3 тыс рублей. Выяснилось, что пожилая женщина шла в банк, чтобы перевести деньги внуку. На улице Ишимской ее окликнула незнакомка, которая попросила денег, чтобы купить молоко своим детям.

Омичка достала из пакета книгу, в которой лежали деньги и передала злоумышленнице 50 рублей. Однако та рассчитывала на большую сумму, поэтому выхватила несколько купюр и попыталась убежать.

Прохожий остановил подозреваемую, но она бросила часть денег на землю и сбежала. Через полчаса сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину около ломбарда на улице 6-й Станционной. В ее кармане были оставшиеся 1 150 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее женщина была судимой за кражи и мошенничества.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Грабеж#Пенсионерка
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