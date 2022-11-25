Омская пенсионерка стала жертвой ограбления из-за желания помочь чужим детям

В полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее похитили 3 тыс рублей. Выяснилось, что пожилая женщина шла в банк, чтобы перевести деньги внуку. На улице Ишимской ее окликнула незнакомка, которая попросила денег, чтобы купить молоко своим детям.
Омичка достала из пакета книгу, в которой лежали деньги и передала злоумышленнице 50 рублей. Однако та рассчитывала на большую сумму, поэтому выхватила несколько купюр и попыталась убежать.
Прохожий остановил подозреваемую, но она бросила часть денег на землю и сбежала. Через полчаса сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину около ломбарда на улице 6-й Станционной. В ее кармане были оставшиеся 1 150 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее женщина была судимой за кражи и мошенничества.