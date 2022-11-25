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Областные бюджеты смогут сохранить сэкономленные средства для своих нужд

25 ноября 11:52
Муниципалитеты Ярославской области получили право по собственному усмотрению использовать средства, сэкономленные в ходе хозяйственной деятельности.

Как пишет Infox, раньше эти средства возвращали в бюджет региона. Также губернатор области Михаил Евраев сообщил об амнистии по бюджетным кредитам. Обновление бюджетной политики в отношении муниципалитетов продиктовано необходимостью более гибкого финансового обеспечения программы губернатора «Решаем вместе», а также других региональных программ.

Теперь муниципалитеты получат возможность использовать высвобожденные средства на быстрое завершение проектов приоритетного финансирования. Михаил Евраев выразил надежду, что данная мера обеспечит большую самостоятельность районам и округам.

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