Областные бюджеты смогут сохранить сэкономленные средства для своих нужд

Как пишет Infox, раньше эти средства возвращали в бюджет региона. Также губернатор области Михаил Евраев сообщил об амнистии по бюджетным кредитам. Обновление бюджетной политики в отношении муниципалитетов продиктовано необходимостью более гибкого финансового обеспечения программы губернатора «Решаем вместе», а также других региональных программ.