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На улицу лучше не выходить. На выходных в Омскую область придут морозы, как в Якутске

Сегодня, 05:55
Фото: 1MI

В Омской области на выходных похолодает до -36 градусов

С каждым днем в регионе становится все холоднее и холоднее.

Начальник отдела метеопрогнозов «Обь-Иртышского УГМС» Елена Адаренко прокомментировала ситуацию с аномально холодной погодой, которая установилась на территории региона в среду, 23 ноября. Накануне ночью в северных районах зафиксировали похолодание до -30 градусов.

Сегодня, 25 ноября, на юге области произойдет кратковременное повышение температуры воздуха до -12…-17 градусов. Север региона останется в холодной воздушной массе.

«В выходные дни обширный и мощный арктический антициклон станет причиной резкого понижения температуры воздуха ночью до -26…-31 градуса, местами до -36 градусов, днем -21…-26 градусов», — рассказала Елена Адаренко.

Морозная погода без осадков сохранится и в начале следующей недели.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды
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