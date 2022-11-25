На улицу лучше не выходить. На выходных в Омскую область придут морозы, как в Якутске

Начальник отдела метеопрогнозов «Обь-Иртышского УГМС» Елена Адаренко прокомментировала ситуацию с аномально холодной погодой, которая установилась на территории региона в среду, 23 ноября. Накануне ночью в северных районах зафиксировали похолодание до -30 градусов.
Сегодня, 25 ноября, на юге области произойдет кратковременное повышение температуры воздуха до -12…-17 градусов. Север региона останется в холодной воздушной массе.
«В выходные дни обширный и мощный арктический антициклон станет причиной резкого понижения температуры воздуха ночью до -26…-31 градуса, местами до -36 градусов, днем -21…-26 градусов», — рассказала Елена Адаренко.
Морозная погода без осадков сохранится и в начале следующей недели.