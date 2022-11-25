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Минсельхоз РФ: Сборы сои в этом году бьют рекорды

Сегодня, 11:34
По данным пресс-службы Минсельхоза РФ, исторический рекордный объем по валовому сбору сои уже был достигнут – на сегодняшний день в стране собрано 6 млн т. этой культуры.

Ведомство сообщает, что производители сои России вновь превысили рекордные показатели прежних лет по валовому сбору данного вида бобовых. В стране уже собрано 6 млн т, этот показатель — выше прошлогоднего объема сбора за такой же период на 22,6%. Увеличение урожайности по показателям текущего года составило 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в минувшем году.

Также в Министерстве отметили, что за одно лишь десятилетие посевные площади под соей разрослись в 2,3 раза, составив 3,5 млн га против прежних 1,5 млн га, — информирует Russian.rt.com.

Согласно прогнозам, предоставленным министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сельхозпроизводство страны может вырасти на 3,5% по итогам текущего года.

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