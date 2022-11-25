Минсельхоз РФ: Сборы сои в этом году бьют рекорды

Ведомство сообщает, что производители сои России вновь превысили рекордные показатели прежних лет по валовому сбору данного вида бобовых. В стране уже собрано 6 млн т, этот показатель — выше прошлогоднего объема сбора за такой же период на 22,6%. Увеличение урожайности по показателям текущего года составило 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в минувшем году.