Минсельхоз РФ: Сборы сои в этом году бьют рекорды

Ведомство сообщает, что производители сои России вновь превысили рекордные показатели прежних лет по валовому сбору данного вида бобовых. В стране уже собрано 6 млн т, этот показатель — выше прошлогоднего объема сбора за такой же период на 22,6%. Увеличение урожайности по показателям текущего года составило 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в минувшем году.
Также в Министерстве отметили, что за одно лишь десятилетие посевные площади под соей разрослись в 2,3 раза, составив 3,5 млн га против прежних 1,5 млн га, — информирует Russian.rt.com.
Согласно прогнозам, предоставленным министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сельхозпроизводство страны может вырасти на 3,5% по итогам текущего года.