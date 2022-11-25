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МИД: на территории Украины разыгрывается противостояние России и НАТО

Сегодня, 09:16
Представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга заявила, что в пользу того, что на Украине разыгралось противостояние России и НАТО говорят все больше фактов - военные специалисты альянса воюют в составе ЧВК и ВСУ.

«Появляется всё больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. Всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины», — цитирует Захарову RT.

Она напомнила о том, что различные источники подтверждают - с начала спецоперации США поставили Киеву вооружений, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, на сумму 21,5 млрд долларов, а ЕС — на 8 млрд евро.

Также следственный комитет РФ ранее сообщил, что сейчас проверяется информация о том, что в военных действиях на стороне Украины участвуют наемники из стран НАТО.

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