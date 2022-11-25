МИД: на территории Украины разыгрывается противостояние России и НАТО

Представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга заявила, что в пользу того, что на Украине разыгралось противостояние России и НАТО говорят все больше фактов - военные специалисты альянса воюют в составе ЧВК и ВСУ.