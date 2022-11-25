Новость № 1. 56-летний житель Омска стал жертвой мошенников. Ему позвонили очередные «сотрудники банка» и рассказали, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Следуя указаниям аферистов, мужчина перевел им 400 тыс рублей собственных сбережений, а затем взял кредиты больше, чем на 6 млн рублей, и тоже перевел на счет мошенников.
Новость № 2. По указу губернатора Омской области, все участники СВО от нашего региона получат выплату в размере 100 тыс рублей. Раньше это касалось только тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. А теперь же выплата распространится и на контрактников, и на добровольцев, и на сотрудников УМВД и на росгвардейцев.
Новость № 3. В Омске отремонтируют две центральные улицы — Театральную площадь и улицу Думскую. Ремонт запланирован на 2023 год. Общая сумма всех работ составит 42,5 млн рублей. В основную же программу комплексного ремонта вошли дороги еще на 13 улицах.