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Крупный обман, выплаты участникам СВО и ремонт дорог. Омск в пятницу

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. 56-летний житель Омска стал жертвой мошенников. Ему позвонили очередные «сотрудники банка» и рассказали, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. Следуя указаниям аферистов, мужчина перевел им 400 тыс рублей собственных сбережений, а затем взял кредиты больше, чем на 6 млн рублей, и тоже перевел на счет мошенников.

Отдал свое и заемное. Омич перевел «сотрудникам банка» больше 6,5 млн рублей
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Новость № 2. По указу губернатора Омской области, все участники СВО от нашего региона получат выплату в размере 100 тыс рублей. Раньше это касалось только тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. А теперь же выплата распространится и на контрактников, и на добровольцев, и на сотрудников УМВД и на росгвардейцев.

Всем участникам СВО из Омской области утвердили выплаты по 100 тысяч рублей
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Новость № 3. В Омске отремонтируют две центральные улицы — Театральную площадь и улицу Думскую. Ремонт запланирован на 2023 год. Общая сумма всех работ составит 42,5 млн рублей. В основную же программу комплексного ремонта вошли дороги еще на 13 улицах.

Две центральные дороги Омска отремонтируют в 2023 году
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Мошенник#Обман#Единовременная выплата#Дороги#Ремонт дорог
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