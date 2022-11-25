Новость № 2. По указу губернатора Омской области, все участники СВО от нашего региона получат выплату в размере 100 тыс рублей. Раньше это касалось только тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. А теперь же выплата распространится и на контрактников, и на добровольцев, и на сотрудников УМВД и на росгвардейцев.