Губернатор МО Воробьев стал участником 7-й конференции по искусственному интеллекту

Основная дискуссия началась с выступления президента РФ Владимира Путина. Сессия была посвящена обсуждению инновационных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения экономического роста государства, пишут newizv.ru.
Глава государства отметил, что изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением ИИ-технологий является знаковым проектом для Московской области. Президент лично попросил московского мэра Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева через площадку Госсовета поделиться практикой применения инновационных технологий со всей страной.
В Московской области активно внедряются современные технологии в сферу госуправления и деятельности органов надзора и контроля. Используются они и при решении отдельных отраслевых задач.
Андрей Воробьев привел пример применения ИИ в медицинском секторе. Например, робот Светлана помогает жителям региона записываться в поликлинику и вызывать врачей на дом. Ежедневно робот принимает 35 тысяч обращений. Сейчас приоритетной задачей является дальнейшее развитие ИИ, чтобы он стал функцией, подытожил глава региона.
Уточняется, что каждый день к врачу записываются примерно 200 тысяч человек. При этом робот Светлана обрабатывает 10 процентов заявок. Если бы эту работу выполняли люди, то понадобилось бы дополнительно 345 операторов call-центра.
За последние два года в регионе внедрили искусственный интеллект в сфере контроля за вывозом строительного мусора.
Воробьев рассказал, что раньше представители полиции и экологического надзора могли останавливать машины, выписывать штрафы и постановления в случае выявления несанкционированного вывоза отходов. Теперь ситуация изменилась. Все нарушения фиксируют видеокамеры, а на каждую машину выдается электронный талон. Планируется, что в 2023 году искусственный интеллект практически полностью заменит инспекторов.
ИИ-разработки в Подмосковье используются также при распределении обращений в системах «Добродел» и «Безопасный регион». Контролирует искусственный интеллект и работу такси. Все эти проекты подтвердили свою эффективность. Их основное преимущество заключается в том, что человек освобождается от рутины. Это значительно экономит его время. Уже совсем скоро в области будут реализованы и другие проекты с использованием ИИ-технологий.