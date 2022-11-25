Губернатор МО Воробьев стал участником 7-й конференции по искусственному интеллекту

ИИ-разработки в Подмосковье используются также при распределении обращений в системах «Добродел» и «Безопасный регион». Контролирует искусственный интеллект и работу такси. Все эти проекты подтвердили свою эффективность. Их основное преимущество заключается в том, что человек освобождается от рутины. Это значительно экономит его время. Уже совсем скоро в области будут реализованы и другие проекты с использованием ИИ-технологий.