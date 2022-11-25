Гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский награжден почетным знаком «За содружество»

Омская областная профсоюзная организации работников сферы жизнеобеспечения была учреждена 17 сентября 1957 года. Сейчас ее основное ядро составляют предприятия коммунального хозяйства: активное участие принимают АО «Омскэлектро», ОАО «Омскводоканал», «Омскоблводопровод», муниципальные предприятия «Тепловая компания» и «Городской электрический транспорт», бюджетные учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», «Комбинат специальных услуг» и другие.