Гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский награжден почетным знаком «За содружество»

Сегодня, 25 ноября, по случаю своего 65-летнего юбилея Омская областная профсоюзная организация работников сферы жизнеобеспечения провела церемонию награждения предприятий по результатам профсоюзной деятельности. Уникальный нагрудный знак был вручен генеральному директору АО «Омскэлектро» Андрею Жуковскому.
«Впервые за 65 лет областная профсоюзная организация работников жизнеобеспечения обратилась в адрес Центрального комитета профсоюзов за поддержкой и представила к награждению нагрудным знаком ФНПР „За содружество“ руководителя АО „Омскэлектро“ Андрея Жуковского. Этот знак утвержден генеральным советом Федерации независимых профсоюзов России для награждения граждан, внесших совместно с профсоюзными организациями большой вклад в развитие трудовых, социально-культурных и духовных интересов людей труда, укрепление и развитие международной деятельности ФНПР, за конкретные полезные дела в отраслях трудовой деятельности, за большой вклад в дело защиты Отечества, за укрепление законности, правопорядка, обеспечения государственной безопасности. Им награждаются руководители предприятий и организаций, государственные и политические деятели и представители зарубежных государств. В Омской области с образования профсоюзного движения и вообще с учреждения этого знака им награждены председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский и губернатор Омской области Александр Бурков. Сегодня отрасль жилищно-коммунального хозяйства чествует руководителя одного из ведущих предприятий отрасли — „Омскэлектро“, награжденного таким почетным знаком. Я считаю, что это высочайшая оценка деятельности областной профсоюзной организации, а также уверенность в том, что наши руководители заслуживают подобной награды», — отметила председатель обкома Лидия Герасимова.
Она также упомянула, что 98% сотрудников компании — члены профсоюза. Это высочайший показатель среди предприятий региона, однако не стоит останавливаться на достигнутом.
«Я бы хотел сказать огромное спасибо профсоюзной организации Омской области, которая выдвинула меня на эту награду, отметила наши усилия по достижению социальной стабильности и развитию профсоюза в рамках „Омскэлектро“. Мне очень приятно, что совместные усилия администрации Омска и нашей профсоюзной организации оценили по достоинству. На самом деле мы понимаем, что сейчас достаточно тяжелая внешнеполитическая ситуация, поэтому такие организации жизнеобеспечения, как наша, должны уделять особое внимание заботе о гражданах и о своих сотрудниках и выполнять свою миссию в любых условиях. Мы созданы для того, чтобы обеспечивать граждан, социальные объекты, предприятия города Омска электроэнергией в нужном им количестве. Мы обещаем вместе с нашей профсоюзной организацией, что будем и в дальнейшем расширять и углублять ту работу, которую мы проводим по социальной защите, по развитию наших сотрудников», — заявил Андрей Жуковский.
Кроме того, профсоюз АО «Омскэлектро» занял 1 место в конкурсе областного комитета на лучшую организацию работы. Диплом, премию и благодарственное письмо получила председатель ячейки, директор по общим вопросам и коммуникациям Анна Степаненко.
«Андрей Александрович Жуковский является идейным вдохновителем всех тех мер социальной поддержки наших сотрудников и их семей, которые были совместно с гендиректором, профсоюзным комитетом, нашими сотрудниками разработаны и внедрены в компании. Кроме того, у нас постоянно проходят различные мероприятия, которые направлены на сплочение коллектива: спортивные, культурные и патриотические», — отметила Анна Степаненко.
Омская областная профсоюзная организации работников сферы жизнеобеспечения была учреждена 17 сентября 1957 года. Сейчас ее основное ядро составляют предприятия коммунального хозяйства: активное участие принимают АО «Омскэлектро», ОАО «Омскводоканал», «Омскоблводопровод», муниципальные предприятия «Тепловая компания» и «Городской электрический транспорт», бюджетные учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», «Комбинат специальных услуг» и другие.