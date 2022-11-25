Депутат Милонов предложил запретить менять пол без медицинских показаний

В законопроекте уточняется, что список медицинских показаний для такой операции будет определяться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Совершеннолетний недееспособный гражданин может получить возможность пройти оперативное вмешательство по смене пола только после того, как в его отношении будет принято решение суда, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.