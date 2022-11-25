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Депутат Милонов предложил запретить менять пол без медицинских показаний

Сегодня, 15:29
Фото: pxhere.com
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов разработал и представил проект закона о запрете смены пола без медицинских показаний.

В законопроекте уточняется, что список медицинских показаний для такой операции будет определяться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Совершеннолетний недееспособный гражданин может получить возможность пройти оперативное вмешательство по смене пола только после того, как в его отношении будет принято решение суда, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Милонов выступает за то, чтобы изменение половой принадлежности было добровольным, но только после заключения консилиума. 

#Общество
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