Без любимой «ласточки», но зато и без долгов. Hyundai омича увезли приставы

После этого должник-автовладелец как раз спустился во двор, чтобы поехать на работу. Серьезность неисполнения обязательств пришлось осознать. Омич сообщил приставам о намерении погасить долг в ближайшее же время. Это — единственная возможность получить машину назад. Иначе она будет реализована в счет погашения долгов.