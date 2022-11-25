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Без любимой «ласточки», но зато и без долгов. Hyundai омича увезли приставы

Сегодня, 06:40
Фото: Пресс-служба ГУФССП Омской области

В Омске мужчина «внезапно» лишился машины из-за долгов банку

Омич задолжал банку больше 300 тыс. рублей и лишился поутру машины. Автомобиль Hyundai забрал эвакуатор.

Пресс-служба ГУФССП Омской области сообщила, что к одному из омских должников приставам пришлось приезжать ранним утром.

Омич задолжал «Райффайзенбанку» 328 тыс. рублей по кредитам, поэтому в работе у судебных приставов оказалось два исполнительных производства. О долгах омич знал, ранее судебные приставы проводили разъяснительную работу и предупреждали, что лучше добровольно уладить проблему и начать выплачивать долг. Но омич проигнорировал все предупреждения, погашать задолженность так и не начал.

Ранним утром 23 ноября сотрудники службы судебных приставов поехали к дому должника, обнаружили там же припаркованный автомобиль Hyundai 2012 года выпуска, значащийся в описи имущества омича, арестовали машину и отправили на спец. стоянку.

После этого должник-автовладелец как раз спустился во двор, чтобы поехать на работу. Серьезность неисполнения обязательств пришлось осознать. Омич сообщил приставам о намерении погасить долг в ближайшее же время. Это — единственная возможность получить машину назад. Иначе она будет реализована в счет погашения долгов.

У омича арестовали машину из-за неуплаченных долгов матери
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#Омск#УФССП#Новости#Кредит#Взыскание долга#Долги банкам#Приставы#Автомобиль#Дарья Зыкова
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