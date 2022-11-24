Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС Омской области сообщила, что в регионе ночами температура уже понижалась до -31. Почти на всех реках лед встал или полностью, или с полыньями. На Иртыше и ледоход, и ледостав начались значительно позже многолетних значений. Пошел лед 16 ноября, что на 12-19 дней позже нормы. Но из-за резкого похолодания отрыв от нормы к установлению льда сократился. На Иртыше и Оми лед встал 18–20 ноября, это позже нормы на 9 дней.
Температура в Омской области продолжит падать. Сегодня ночью до -29, а с пятницы на субботу до -36, как и с субботы на воскресенье. Днем завтра до -17, в субботу до -26, в воскресенье, 27 ноября до -25. Если омичи будут проводить выходные дома, то смогут уютно полюбоваться изморозью на деревьях. А тем, кому предстоит выйти из дома, будет не до созерцания: спрятать бы нос и перебежками добраться в нужное место.
Атмосферное давление продолжит расти, сильный ветер ожидается только на день пятницы, там будут порывы до 13 м. с. В последующие дни — до 9 м. с. Но при -26 градусах это может ощущаться весьма неприятно, берегите, пожалуйста, лица и руки. Не подставляйте недружелюбному ноябрю открытых частей тела. Напомним, МЧС предупреждало об опасности.