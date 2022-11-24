Температура в Омской области продолжит падать. Сегодня ночью до -29, а с пятницы на субботу до -36, как и с субботы на воскресенье. Днем завтра до -17, в субботу до -26, в воскресенье, 27 ноября до -25. Если омичи будут проводить выходные дома, то смогут уютно полюбоваться изморозью на деревьях. А тем, кому предстоит выйти из дома, будет не до созерцания: спрятать бы нос и перебежками добраться в нужное место.