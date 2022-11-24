За проезд передаем. Перевозчики Омска просят больше денег из бюджета

На портале региональной энергетической комиссии появился проект приказа о предельных тарифах на перевозку пассажиров.
Автобусы и троллейбусы Омска в следующем году подорожают. Из бюджета придется выделять больше средств, чтобы покрыть разницу между стоимостью билета и реальной ценой проезда. Муниципальное ПП-№ 8 оценило одну поезду в автобусе на 48 рублей и 73 копейки, а экономичный «Электрический транспорт» за каждого пассажира хочет 68,5 рублей. С прошлого января они перевозили людей за 45, 97 и 64, 63 рубля соответственно.
Новый приказ вступит в силу после подписания с 1 января 2023 года. Это не означает, что пассажирам поднимут стоимость проезда. Пока все остается по-прежнему. В дептрансе Омска ранее сообщали, что повышения цен для пассажиров не планируются ни на 2023, ни на 2024 год.