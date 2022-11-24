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За проезд передаем. Перевозчики Омска просят больше денег из бюджета

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
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Омские перевозчики предложили поднять тарифы на перевозку пассажиров

Проезд оплачивают не только сами пассажиры, но и город. Во сколько транспортным предприятиям Омска на самом деле сейчас обходится каждый пассажир — в проекте приказа РЭК.

На портале региональной энергетической комиссии появился проект приказа о предельных тарифах на перевозку пассажиров.

Автобусы и троллейбусы Омска в следующем году подорожают. Из бюджета придется выделять больше средств, чтобы покрыть разницу между стоимостью билета и реальной ценой проезда. Муниципальное ПП-№ 8 оценило одну поезду в автобусе на 48 рублей и 73 копейки, а экономичный «Электрический транспорт» за каждого пассажира хочет 68,5 рублей. С прошлого января они перевозили людей за 45, 97 и 64, 63 рубля соответственно.

Новый приказ вступит в силу после подписания с 1 января 2023 года. Это не означает, что пассажирам поднимут стоимость проезда. Пока все остается по-прежнему. В дептрансе Омска ранее сообщали, что повышения цен для пассажиров не планируются ни на 2023, ни на 2024 год.

Стало известно, когда в Омске собираются поднять стоимость проезда в транспорте
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#РЭК Омской области#Транспорт#Тарифы#Пассажирский транспорт#Троллейбус#Автобус
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