За проезд передаем. Перевозчики Омска просят больше денег из бюджета

Новый приказ вступит в силу после подписания с 1 января 2023 года. Это не означает, что пассажирам поднимут стоимость проезда. Пока все остается по-прежнему. В дептрансе Омска ранее сообщали, что повышения цен для пассажиров не планируются ни на 2023, ни на 2024 год.