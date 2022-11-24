«Я не думала, что мое увлечение легкой атлетикой станет профессией».

В России к тому времени лёгкая атлетика развивалась медленно. В 1888 году в посёлке Тяр-
лево, расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, был организован спортивный кружок, который и провёл первое в России соревнование по бегу. Спустя семь лет российская лёгкая атлетика состояла из бега, ходьбы, кросса, барьерного бега, толкания ядра, метания кожаного мяча, тройного прыжка как с места, так и с разбега, прыжка в длину и высоту с разбега и без. На Олимпиаду наши легкоатлеты впервые поехали в 1912 году. Команда из 47 спортсменов отправилась в Стокгольм, но медалей на родину не привезла. В тот же год был создан современный руководящий орган – Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ). В конце 2019 года организация изменила свое название не World Athletics.
Легкая атлетика включает в себя множество дисциплин, которые можно разделить на бего-
вые, технические, ходьбу и многоборья. Каждый из этих видов делится ещё на множество
подвидов. В программе Олимпийских игр лёгкая атлетика – самая медалеёмкая участница.
Одной из дисциплин легкой атлетики является прыжок с шестом. Как спортивное упражнение впервые был показан в Англии, на чемпионате страны в 1866 г., где победителем стал Д. Уилер с результатом 3,07 м. В качестве спортивного снаряда использовались шесты из тяжелых и твердых пород дерева — бука, ясеня, гикори. Специальных требований к снаряду и технике прыжка не было, поэтому некоторые спортсмены использовали шесты с металлическим треножником для упора. Разбегаясь, спортсмен втыкал шест в землю треножником перед планкой и, перебирая руками, быстро взбирался по нему, как при лазании по канату. Затем, поднимая ноги и отталкивая шест, переходил планку.
В 1889 г. в правила соревнований по прыжкам с шестом были внесены изменения — был
запрещен перехват руками по шесту. Для упора шеста стали использовать ящик. Эти изменения привели к увеличению длины и возрастанию скорости разбега. Позже вместо тяжелых и не совсем удобных шестов стали применять легкие, эластичные бамбуковые снаряды. Изменения в технике прыжка послужили быстрому росту результатов. Уже в 1912г. Легкоатлет Марк Райт преодолел рубеж 4 метра. Максимальный результат в прыжках с бамбуковым шестом — 4,77 метра установил Корнелиус Уормердам. К сожалению, бамбуковые шесты не отличались прочностью, часто ломались, плохо выдерживали перемены влажности и температуры и использовались лишь до 1945 года.
Появление металлических шестов, более прочных и надежных, но менее эластичных, не привело к значительному росту результатов. Только через 15 лет американский спортсмен Гутовски смог улучшить прежние достижения на 1 см. В 1960 г. на XVII Олимпиаде в Риме американцу Дону Бреггу удалось превысить мировой рекорд своего соотечественника — 4,80 метра.
Позже спортсмены стали использовать эластичные синтетические снаряды, изготовленные
из синтетической ткани «фиберглас». 13 июля 1985 года советский прыгун Сергей Бубка совершил «космический» прыжок — первым в истории этого вида спорта преодолел высоту 6 метров. За свою спортивную карьеру Бубка 35 раз устанавливал Мировые Рекорды, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.