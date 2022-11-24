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Выбросы даже сквозь закрытые окна. В Омске ввели режим «черного неба»

Сегодня, 02:33
Фото: 1MI

В Омске произошли выбросы во время режима НМУ

Сегодня ночью в Омске и Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Сегодня ночью, 24 ноября, в Омске объявили режим НМУ первой степени опасности. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлится до 11:00. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могут чувствовать неприятные запахи.

В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане пожаловались на выбросы в центре города. По словам омичей, сильная вонь чувствовалась на улицах 10 лет Октября и Омской. Жители ощутили запах гари и химии. Выбросы были такие сильные, что чувствовались даже сквозь закрытые окна.

Ближе к утру появились жалобы от жителей Нефтяников. Запах газа накрыл дома в районе «Ермака».

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети
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