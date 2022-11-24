Выбросы даже сквозь закрытые окна. В Омске ввели режим «черного неба»

В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане пожаловались на выбросы в центре города. По словам омичей, сильная вонь чувствовалась на улицах 10 лет Октября и Омской. Жители ощутили запах гари и химии. Выбросы были такие сильные, что чувствовались даже сквозь закрытые окна.