Выбросы даже сквозь закрытые окна. В Омске ввели режим «черного неба»

Сегодня ночью, 24 ноября, в Омске объявили режим НМУ первой степени опасности. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлится до 11:00. Во время него вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого омичи могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане пожаловались на выбросы в центре города. По словам омичей, сильная вонь чувствовалась на улицах 10 лет Октября и Омской. Жители ощутили запах гари и химии. Выбросы были такие сильные, что чувствовались даже сквозь закрытые окна.
Ближе к утру появились жалобы от жителей Нефтяников. Запах газа накрыл дома в районе «Ермака».