Врач рассказал о роли гиподинамии в развитии тяжелых хронических заболеваний

Специалист отметил, что человеческий организм «запрограммирован» природой таким образом, что для полноценного функционирования всех жизненно важных систем ему необходима регулярная физическая активность. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».
По его словам, система метаболизма, появления энергии и тепла рассчитана на движение, а все, что человек ест, утилизируется мышцами. Да и стрессовые ситуации организм переносит легче, если находится в движении, отметил врач.
Тогда как при сидячем образе жизни нарушается кровоснабжение внутренних органов, при этом сами органы работают в состоянии «закисления», подчеркнул Андрей Кондрахин.