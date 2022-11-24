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Вирусолог Нетесов призвал россиян вакцинироваться от коронавируса зимой

Сегодня, 04:17
В конце лета в США и европейских странах появились новые субварианты Омикрона — «Цербер» и «Тифон». Однако эпидемии заболеваемости не произошло.

Об особенностях этих субвариантов рассказал в беседе с Общественной службой новостей профессор НГУ, вирусолог Сергей Нетесов.

Специалист сообщил о подъеме заболеваемости в западных странах. В России всплеск коронавируса ожидается через одну или две недели, однако он будет меньше по сравнению с началом года.

Нетесов уточнил, что вакцина не защищает от заражения новыми субвариантами. В то же время эксперт призывает ставить прививки, поскольку заболевание в таком случае будет протекать без осложнений.

Об опасности «Тифона» и «Цербера» делать какие-то выводы пока преждевременно, считает Нетесов. Пока ситуация показывает, что они менее опасны предыдущих вариантов вируса.

Эксперт напомнил о всплеске заболеваемости ОРВИ в осенне-зимний период. В этом году количество заболевших превышает показатели за предыдущие два года. Профессор связывает это с тем, что россияне массово стали пренебрегать ношением масок в общественных местах.

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