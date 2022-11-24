В утренний час пик светофор в центре Омска поменяет временной режим

Как сообщила пресс-служба администрации Омска, дептранс изменит схему работы светофора на пересечении ул. 10-й Ремесленной с ул. Госпитальной.
Теперь с 6:00 до 10:00 часов там увеличится время работы разрешающего сигнала светофора. При проезде по ул. 10-я Ремесленной в направлении ул. Челюскинцев «зеленый» будет гореть 49 секунд вместо 44. Специалисты департамента считают, что это поможет разгрузить ул. 10-ую Ремесленную от ул. 5-й Северной до ул. Госпитальной в утренние часы.
Отметим, что в последнее время мэрия часто меняет режим работы светофоров в центре города. Водителям лучше не полагаться на прошлый опыт проезда.