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В столице РФ началась установка праздничных инсталляций

Сегодня, 10:21
Фото: mos.ru
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к новогоднему оформлению Москвы. На улицах, площадях, в парках и скверах будут установлены световые конструкции.

Заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что праздничная атмосфера будет создана с помощью основных символов всеми любимого зимнего праздника — новогодних елок с разноцветными шарами и гирляндами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».

На центральных площадях города, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке планируется установить световые арки, а пешеходные пространства Бульварного кольца засияют искрящимися тоннелями. 

Для украшения столицы применяется энергосберегающее оборудование на светодиодах. По словам Бирюкова,  в мегаполисе достаточно праздничных элементов для его полноценного украшения.

#Общество
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