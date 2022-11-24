В столице РФ началась установка праздничных инсталляций

Заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что праздничная атмосфера будет создана с помощью основных символов всеми любимого зимнего праздника — новогодних елок с разноцветными шарами и гирляндами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».