В столице РФ началась установка праздничных инсталляций

Заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что праздничная атмосфера будет создана с помощью основных символов всеми любимого зимнего праздника — новогодних елок с разноцветными шарами и гирляндами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».
На центральных площадях города, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке планируется установить световые арки, а пешеходные пространства Бульварного кольца засияют искрящимися тоннелями.
Для украшения столицы применяется энергосберегающее оборудование на светодиодах. По словам Бирюкова, в мегаполисе достаточно праздничных элементов для его полноценного украшения.