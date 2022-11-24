В Омской области завод приготовил творог и сливки из просроченного молока

В ноябре сотрудники Россельхознадзора обнаружили случай поставки сырья с истекшим сроком годности. Оказалось, что ветеринарный врач из Азовского немецкого национального района оформил документ на партию молока (690 кг), срок годности которого истек в сентябре 2022 года.