В Омской области завод приготовил творог и сливки из просроченного молока

В ноябре сотрудники Россельхознадзора обнаружили случай поставки сырья с истекшим сроком годности. Оказалось, что ветеринарный врач из Азовского немецкого национального района оформил документ на партию молока (690 кг), срок годности которого истек в сентябре 2022 года.
По данным системы «Меркурий», партию отправили на молокоперерабатывающий завод, чтобы переработать. Уполномоченное лицо предприятия принял испорченное сырье. Затем его объединили с другими партиями.
«Лица, допустившие нарушения при оформлении подконтрольной продукции в системе „Меркурий“, обязаны предоставить в Управление Россельхознадзора объяснения, им также выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.