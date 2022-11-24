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В Омской области завод приготовил творог и сливки из просроченного молока

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI
Молокоперерабатывающий завод использовал молоко, сроки годности которого истекли в сентябре.

В ноябре сотрудники Россельхознадзора обнаружили случай поставки сырья с истекшим сроком годности. Оказалось, что ветеринарный врач из Азовского немецкого национального района оформил документ на партию молока (690 кг), срок годности которого истек в сентябре 2022 года.

По данным системы «Меркурий», партию отправили на молокоперерабатывающий завод, чтобы переработать. Уполномоченное лицо предприятия принял испорченное сырье. Затем его объединили с другими партиями.

«Лица, допустившие нарушения при оформлении подконтрольной продукции в системе „Меркурий“, обязаны предоставить в Управление Россельхознадзора объяснения, им также выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Россельхознадзор
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