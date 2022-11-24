В Омской области отремонтируют 10 спортзалов в сельских школах в 2023 году

Всего на реконструкцию потратят около 18 миллионов рублей. Об этом информирует «КП-Омск».
По словам представителей регионального министерства образования, на обновление спортзалов общеобразовательных учреждений в сельской местности и малых городах Омской области потратят 17,8 миллиона рублей. Из этой суммы 17,3 миллиона рублей поступят из федеральной казны. На починку одно зала для физкультуры будет уходить, примерно, 1,8 миллиона рублей.
Напомним, что в прошлом году в омском регионе модернизировали 11 спортзалов в сельских школах.
Конкурсный отбор на предоставление субсидии муниципальным районам завершат до конца января 2023 года.