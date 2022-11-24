В Омской области отремонтируют 10 спортзалов в сельских школах в 2023 году

По словам представителей регионального министерства образования, на обновление спортзалов общеобразовательных учреждений в сельской местности и малых городах Омской области потратят 17,8 миллиона рублей. Из этой суммы 17,3 миллиона рублей поступят из федеральной казны. На починку одно зала для физкультуры будет уходить, примерно, 1,8 миллиона рублей.