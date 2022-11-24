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Странам ЕС удалось снизить потребление российского газа

Сегодня, 04:16
Благодаря поставкам из США в страны Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) европейские государства смогли уменьшить потребление российского трубопроводного газа.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, самым крупным поставщиком газа для Европы является Россия, на втором месте — Соединенные Штаты, пишет Общественная служба новостей.

Страны ЕС за восемь месяцев текущего года уменьшили объем импорта газа из РФ на тридцать девять миллиардов кубических метров. В то же время поставки СПГ из США на 80% превысили показатель, который был зафиксирован в прошлом году.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, в 2023 году поставщиками газа для Европы станут также Норвегия и Катар.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС не сможет полностью отказаться от СПГ из России, так как диверсификация поставщиков — это не долгосрочное решение.

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