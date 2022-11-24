Странам ЕС удалось снизить потребление российского газа

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, самым крупным поставщиком газа для Европы является Россия, на втором месте — Соединенные Штаты, пишет Общественная служба новостей.
Страны ЕС за восемь месяцев текущего года уменьшили объем импорта газа из РФ на тридцать девять миллиардов кубических метров. В то же время поставки СПГ из США на 80% превысили показатель, который был зафиксирован в прошлом году.
По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, в 2023 году поставщиками газа для Европы станут также Норвегия и Катар.
Ранее СМИ сообщали, что ЕС не сможет полностью отказаться от СПГ из России, так как диверсификация поставщиков — это не долгосрочное решение.