Специалисты научили нейросети прогнозировать поломку сложного оборудования

Электрогенераторы представляют собой критически важное оборудование для топливно-энергетического комплекса, так как с его помощью города и промпредприятия получают электричество. При этом даже своевременное техническое обслуживание в полной мере не гарантирует бесперебойной работы генераторов, пишет Pravda.Ru.