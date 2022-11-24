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Специалисты научили нейросети прогнозировать поломку сложного оборудования

Сегодня, 08:50
Фото: piqsels.com
Ученые ВолгГТУ создали нейронные сети, способные вычислять остаточный ресурс работы генерирующего оборудования и заранее предупреждать о возможном выходе его из строя.

Электрогенераторы представляют собой критически важное оборудование для топливно-энергетического комплекса, так как с его помощью города и промпредприятия получают электричество. При этом даже своевременное техническое обслуживание в полной мере не гарантирует бесперебойной работы генераторов, пишет Pravda.Ru.

И здесь на помощь придет инновационная модель прогнозирования — гибридная структура с использованием нейросетей, являющаяся мощным инструментом искусственного интеллекта. Исследования показали, что ее использование позволяет увеличить остаточный ресурс оборудования в полтора раза.

#Технологии
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