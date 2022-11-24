Специалисты научили нейросети прогнозировать поломку сложного оборудования

Электрогенераторы представляют собой критически важное оборудование для топливно-энергетического комплекса, так как с его помощью города и промпредприятия получают электричество. При этом даже своевременное техническое обслуживание в полной мере не гарантирует бесперебойной работы генераторов, пишет Pravda.Ru.
И здесь на помощь придет инновационная модель прогнозирования — гибридная структура с использованием нейросетей, являющаяся мощным инструментом искусственного интеллекта. Исследования показали, что ее использование позволяет увеличить остаточный ресурс оборудования в полтора раза.