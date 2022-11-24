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Росрыболовство намерено восстановить поголовье ценных рыб в Оби и Иртыше

Сегодня, 10:52
Росрыболовство объявил о разработке программы, которая позволит восстановить численность ценных пород рыб в Обь-Иртышском бассейне.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым поддержана инициатива разработать комплексную программу, которая бы позволила восстановить поголовье имеющих большую ценность сиговых видов рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе.

Это планируется делать вместе с региональными органами власти.

Данная программа должна быть разработана через три месяца. Первый этап предусматривает оценку возможностей, которыми обладают югорские и ямальские рыбоводные предприятия. Восстановление сиговых очень важно не только в масштабах автономных округов, но и для всей РФ.

 

#Светлана Павлова
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