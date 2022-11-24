Приходится мерзнуть. Омичи пожаловались на отсутствие автобусов

Сегодня, 24 ноября, в паблике «Голос Омска» омичи пожаловались на отсутствие общественного транспорта.
«Сегодня, при -25, жители Амурского поселка, 40 минут ждали 46 автобус на остановке „Трамвайное кольцо“ в сторону центра. С 6:30 до 7:10 минут. В итоге уехали на такси», — рассказала омичка.
По словам автора поста, за все время был лишь один автобус, и то он «пролетел» мимо остановки.
Ответ омской мэрии не заставил себя долго ждать. Уже спустя несколько минут администрация написала комментарий под постом.
«По информации МП г. Омска „Пассажирское предприятие № 8“, вследствие возникшей технической неисправности вынуждено сошла с маршрута одна единица подвижного состава. Неисправный автобус был эвакуирован в автобусный парк», — ответила мэрия.
Также в ведомстве добавили, что вместо неисправного автобуса был выпущен подменный, чтобы не нарушать график. Он начал свое движение от остановки «Улица Фрунзе».