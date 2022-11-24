Полпреду президента РФ по Сибири доложили о проблемах с отоплением в Омской области

Прокуроры также принимали меры реагирования по факту необеспечения населения качественными коммунальными услугами. Так, выяснилось, что в Омской области были допущены случаи возникновения порывов на сетях, из-за которых жители города временно оставались без теплоснабжения. Виновные за это нарушение привлечены к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).