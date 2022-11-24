Полпреду президента РФ по Сибири доложили о проблемах с отоплением в Омской области

По сообщению прокуратуры Омской области, сегодня, 24 ноября 2022 года, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов принял участие в онлайн-совещании по вопросу готовности регионов к осенне-зимнему периоду.
На совещании обсудили вопрос нарушений при подготовке отопительного сезона. Из 724 муниципальных образований в регионах, готовы к отопительному сезону лишь 598. Наихудшие показатели готовности в Иркутской области — 60%, в Республике Хакасия и Красноярском крае — 72%.
Среди основных причин неготовности муниципальных образований: отсутствие запаса топлива на котельных, отсутствие паспортов готовности у теплоисточников и потребителей, неготовность потребителей тепловой энергии и неисполнение работ по устранению дефектов.
Прокуроры также принимали меры реагирования по факту необеспечения населения качественными коммунальными услугами. Так, выяснилось, что в Омской области были допущены случаи возникновения порывов на сетях, из-за которых жители города временно оставались без теплоснабжения. Виновные за это нарушение привлечены к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
В настоящее время прокуроры продолжают проводить проверки и принимают весь комплекс мер для их устранения.