За эти деньги квартира предлагает гостиную, кухню, три спальни и по ванной комнате на каждую спальню. «Хозяйская» ванная отделана дорогим мрамором, он облицовывает стены и ванну Jacuzzi. Жилье продают вместе с библиотекой. Также в квартире предусмотрена гардеробная, кладовая и «постирочная».