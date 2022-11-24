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По туалету на спальню и библиотека. Каково в Омске элитное жилье?

Сегодня, 09:09
Фото: скриншот: МЛСН

В Омске квартиру в центре без балкона и внешней стены продают за 33 млн рублей

Красивый вид из панорамного окна стоит недешево даже в Омске. Интересное объявление о продаже квартиры появилось на известном сайте недвижимости.

На сайте МЛСН опубликовали объявление о продаже элитной квартиры на Набережной Тухачевского. Стоимость 5-комнатного жилища площадью 254,9 кв. м. сейчас 33 млн рублей, что почти 130 тыс. рублей за «квадрат».

За эти деньги квартира предлагает гостиную, кухню, три спальни и по ванной комнате на каждую спальню. «Хозяйская» ванная отделана дорогим мрамором, он облицовывает стены и ванну Jacuzzi. Жилье продают вместе с библиотекой. Также в квартире предусмотрена гардеробная, кладовая и «постирочная».

Самой важной изюминкой квартиры продавец считает панорамные окна с видом на Иртыш и метромост. В цену не входит балкон по причине его отсутствия, также парковочные места можно докупить только отдельно.

Фото: скриншот: МЛСН
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Продажа#Элитное жилье#Объявление
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