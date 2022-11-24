На сайте МЛСН опубликовали объявление о продаже элитной квартиры на Набережной Тухачевского. Стоимость 5-комнатного жилища площадью 254,9 кв. м. сейчас 33 млн рублей, что почти 130 тыс. рублей за «квадрат».
За эти деньги квартира предлагает гостиную, кухню, три спальни и по ванной комнате на каждую спальню. «Хозяйская» ванная отделана дорогим мрамором, он облицовывает стены и ванну Jacuzzi. Жилье продают вместе с библиотекой. Также в квартире предусмотрена гардеробная, кладовая и «постирочная».
Самой важной изюминкой квартиры продавец считает панорамные окна с видом на Иртыш и метромост. В цену не входит балкон по причине его отсутствия, также парковочные места можно докупить только отдельно.