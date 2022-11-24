По программе “Единой России” в 2022 году обновили более тысячи школ

Секретарь генсовета отметил, что в будущем году также предстоит ремонт в более чем 1,5 тыс. школ по всей России, финансирование на эти цели “Единая Россия” уже заложила в федеральном бюджете. Кроме того, в региональных бюджетах также будет предусмотрено участие в программе.