По программе “Единой России” в 2022 году обновили более тысячи школ

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, на данном этапе отремонтировано 1100 зданий школ. Сегодня это практически новые общеобразовательные учреждения. А на высвобожденные средства в сумме 15 млрд рублей проведен ремонт еще 600 школ, добавил глава ведомства. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В своем выступлении он упомянул такие регионы, как Калмыкию, Удмуртию, Тульскую область, где в 5 школах до настоящего времени не завершены капитальные ремонты.
Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак подчеркнул, что имеются вопросы в связи с отставанием от графика выполнения показателей программы к Забайкальскому краю, Курской, Новосибирской и Псковской областям.
“Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек”, - сказал Турчак.
В этой связи, Андрей Турчак попросил главу Минпросвещения составить перечень подрядчиков, которые нарушили сроки сдачи объектов, чтобы в дальнейшем не допускать их к конкурсным мероприятиям.
Секретарь генсовета отметил, что в будущем году также предстоит ремонт в более чем 1,5 тыс. школ по всей России, финансирование на эти цели “Единая Россия” уже заложила в федеральном бюджете. Кроме того, в региональных бюджетах также будет предусмотрено участие в программе.
О необходимости сбора заявок на капремонт школ секретарь генсовета напомнил региональным отделениям “Единой России” в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Сэкономленные бюджетные средства также будут направлены на дополнительные капремонты школ. По инициативе “Единой России” внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые дают право региональным правительствам по соотвествующим ходатайствам перенаправлять эти средства.
“Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах”, - сказал глава Минпросвещения.
Как отмечается, программа капремонта школ, которую “Единая Россия” реализует вместе с Минпросвещения, включена в народную программу по инициативе президента РФ на съезде партии в 2021 году. Как информирует сайт ER.ru, в программе участвует почти 7300 школ.
«В Омской области в школах продолжаются капитальные ремонты в рамках народной программы «Единой России». В Полтавском районе в школе завершаются работы в пищеблоке и в обеденном зале. Продолжается ремонт санузлов, душевых и раздевалок у спортивного зала. Завершены фасадные работы с лицевой стороны. В Марьяновской средней общеобразовательной школе № 1 ведутся внутренние работы, продолжается ремонт фасада. В школу завезли двери, вскоре начнутся работы по финишной заливке пола, покрашены стены.
В следующем году планируется начать капитальный ремонт школ в областном центре – городе Омске. Первыми станут средние общеобразовательные учреждения № 3 и № 75», - рассказал секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.