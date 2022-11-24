Новость № 1. 25 ноября в Омске откроется первый открытый каток на территории «СК «Юность им. С. С. Бовкуна». По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00, а по выходным с 14:00 до 22:00, кроме понедельника.
Новость № 2. В Омской области спасли семью с котенком. Их автомобиль заглох на трассе. Омичи пытались поймать авто, но ничего не вышло. Помимо этого, супруги имеют особенности слуха и речи, и потому они не могли обратиться в ГИБДД по телефону. Но вскоре на трассе их заметили автоинспекторы.
Новость № 3. В омской исправительной колонии № 12 заключенные организовали производство колбасных изделий. Они производят качественную продукцию без ГМО и консервантов, а затем продают. Причем не только на территории колонии, но и в торговых точках жителей микрорайона Осташково.