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Первый каток, спасение семьи с котенком и колбаса осужденных. Омск сегодня

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
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Итоги четверга.

Новость № 1. 25 ноября в Омске откроется первый открытый каток на территории «СК «Юность им. С. С. Бовкуна». По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00, а по выходным с 14:00 до 22:00, кроме понедельника.

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Новость № 2. В Омской области спасли семью с котенком. Их автомобиль заглох на трассе. Омичи пытались поймать авто, но ничего не вышло. Помимо этого, супруги имеют особенности слуха и речи, и потому они не могли обратиться в ГИБДД по телефону. Но вскоре на трассе их заметили автоинспекторы.

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Новость № 3. В омской исправительной колонии № 12 заключенные организовали производство колбасных изделий. Они производят качественную продукцию без ГМО и консервантов, а затем продают. Причем не только на территории колонии, но и в торговых точках жителей микрорайона Осташково.

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#Город#Омск#Каток#Спасение людей#Колбаса#Осужденные#Юлия Бармина
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