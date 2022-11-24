Новость № 2. В Омской области спасли семью с котенком. Их автомобиль заглох на трассе. Омичи пытались поймать авто, но ничего не вышло. Помимо этого, супруги имеют особенности слуха и речи, и потому они не могли обратиться в ГИБДД по телефону. Но вскоре на трассе их заметили автоинспекторы.