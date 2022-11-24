Оказалась невыездной. Из Омска не выпустили больше тонны красной и черной икры

По сообщению омского Россельхознадзора, 22 и 23 ноября 2022 года, в автомобильном пункте пропуска «Исилькуль», специалисты задержали два автомобиля. При досмотре специалисты обнаружили незаконное перемещение продуктов.
По предварительным данным, в автомобилях нашли более 250 кг черной икры, более 850 кг красной икры и около 3 тонн свежемороженой рыбы.
При этом вся продукция перемещалась без необходимых ветеринарных документов, добавили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники Россельхознадзора вместе с правоохранительными органами проводят детальный досмотр автомобилей, а также изучают предоставленные документы и маркировки на соответствие фактическому грузу.