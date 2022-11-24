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Оказалась невыездной. Из Омска не выпустили больше тонны красной и черной икры

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
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Из Омской области пытались незаконно вывезти больше тонны черной и красной икры

Помимо этого в автомобилях обнаружили около 3 тонн свежемороженой рыбы.

По сообщению омского Россельхознадзора, 22 и 23 ноября 2022 года, в автомобильном пункте пропуска «Исилькуль», специалисты задержали два автомобиля. При досмотре специалисты обнаружили незаконное перемещение продуктов.

По предварительным данным, в автомобилях нашли более 250 кг черной икры, более 850 кг красной икры и около 3 тонн свежемороженой рыбы.

При этом вся продукция перемещалась без необходимых ветеринарных документов, добавили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Россельхознадзора вместе с правоохранительными органами проводят детальный досмотр автомобилей, а также изучают предоставленные документы и маркировки на соответствие фактическому грузу.

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области
#Общество#Омск#Исилькуль#Россельхознадзор#Пищевые продукты#Рыба#Юлия Бармина
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