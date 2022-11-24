Некоторые страны Евросоюза недовольны потолком цен на российский газ

Аналитик выразила уверенность, что предложение Еврокомиссии угрожает подрывом доверия к этому органу в вопросе урегулирования энергетического кризиса. Российский финансист Игорь Юшков предположил, что европейским государствам потребуется несколько лет, чтобы найти поиск из энергетического тупика.