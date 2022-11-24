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Некоторые страны Евросоюза недовольны потолком цен на российский газ

Сегодня, 04:14
Некоторые из государств Евросоюза, выступающие за установление потолка цен на энергоресурсы из РФ, остались недовольны предложением Еврокомиссии.

Аналитик Симоне Тальяпетра высказала предположение, что подобное предложение «нельзя назвать ограничением», передает Общественная служба новостей.

По информации Financial Times, есть риск подрыва доверия к Брюсселю — 1 кубический метр газа будет стоить 3000 долларов. Такой инициативой страны Евросоюза недовольны.

Аналитик выразила уверенность, что предложение Еврокомиссии угрожает подрывом доверия к этому органу в вопросе урегулирования энергетического кризиса. Российский финансист Игорь Юшков предположил, что европейским государствам потребуется несколько лет, чтобы найти поиск из энергетического тупика.

Ранее СМИ сообщали, что импорт СПГ из Соединенных Штатов для европейским странам возможность уменьшить потребления трубопроводного топлива, поставляемого из России.

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