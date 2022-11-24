На чиновников Омской области возбудили уголовное дело за превышение полномочий

По сообщению СУ СКР Омской области, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Ингалинского сельского поселения.
В 2021 году подозреваемые оплатили работы по ремонту автомобильной дороги, обозначив, что все ремонтные работы выполнены в полном объеме. Однако объемы фактически выполненных работ были меньше указанных.
При проверке дороги, специалистами был выявлен недостаток асфальтобетона в размере 87,7 тонн на общую сумму более 455 тыс рублей.
В настоящее время устанавливаются виновные, а также все обстоятельства совершенного преступления.