Музыкальный критик назвал песню, которая будет в моде еще десять лет

Как заявил в беседе с News.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, группа «Руки вверх!», исполнявшая эту песню в 1990-х, остается одним из немногих коллективов, которые на слуху с тех самых времен. По мнению Бабичева, причина в том, что лидер команды, певец и композитор Сергей Жуков раскрыл секрет создания успешных хитов. Поэтому люди продолжают с радостью танцевать под песню «Крошка моя» и будут любить ее еще много лет: без всяких новых аранжировок.