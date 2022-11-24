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Музыкальный критик назвал песню, которая будет в моде еще десять лет

Сегодня, 05:30
Музыкальный критик Евгений Бабичев предсказал, что танцевальная композиция «Крошка моя» сохранит популярность еще не менее десяти лет.

Как заявил в беседе с News.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, группа «Руки вверх!», исполнявшая эту песню в 1990-х, остается одним из немногих коллективов, которые на слуху с тех самых времен. По мнению Бабичева, причина в том, что лидер команды, певец и композитор Сергей Жуков раскрыл секрет создания успешных хитов. Поэтому люди продолжают с радостью танцевать под песню «Крошка моя» и будут любить ее еще много лет: без всяких новых аранжировок.

Бабичев подчеркнул: положительным фактором является то, что Жуков не потерял интереса к музыке и продолжает писать оригинальные композиции. Во многом именно поэтому ему удается собирать полные концертные залы.

Ранее Бабичев в подобном ключе высказался о двух других музыкантах – Валерии Леонтьеве и Юрии Антонове, вклад которых в российскую музыкальную культуру, по его мнению, тоже трудно переоценить.

 

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