Контакт-центр Страхового Дома ВСК получил две премии NAUMEN

С 80,4 до 86,7 процента выросла в 2022 году численность решенных с первого раза (FCR) вопросов. При этом показатель CSI повысился с 4,4 до 4,6 процента. В волгоградском контакт-центре ВСК зафиксировали также повышение уровня сервиса с высокими стандартами доступности. Речь идет об индикаторе SL: за 20 секунд с оператором связались 80 процентов застрахованных лиц.