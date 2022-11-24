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Колбасное дело. Заключенные омской колонии начали производить мясную продукцию

Сегодня, 11:59
Фото: 1MI
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Омские заключенные открыли производство колбасных изделий

Все продукты сертифицированы и даже продаются в торговых точках Омской области.

По сообщению УФСИН России по Омской области, в исправительной колонии № 12 организовали настоящее производство колбасных изделий.

По словам начальника учреждения Александр Сысенко, омские заключенные производят качественную продукцию без ГМО и консервантов. Все продукты сертифицированы и продаются не только осужденным и сотрудникам учреждения, но и в торговых точках жителей микрорайона Осташково.

Помимо безвредного состава, колбасные изделия, произведенные в колонии, выгодно отличаются ценой от аналогичных продуктов на городских прилавках.

В помещении производственного участка сделали ремонт и установили необходимое оборудование.

Фото: УФСИН России по Омской области
#Юлия Бармина#Новости#Город#Общество#Омск#Омская область#Колбаса#Колония#Заключенные#Омские заключенные
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