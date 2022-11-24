Колбасное дело. Заключенные омской колонии начали производить мясную продукцию

По сообщению УФСИН России по Омской области, в исправительной колонии № 12 организовали настоящее производство колбасных изделий.
По словам начальника учреждения Александр Сысенко, омские заключенные производят качественную продукцию без ГМО и консервантов. Все продукты сертифицированы и продаются не только осужденным и сотрудникам учреждения, но и в торговых точках жителей микрорайона Осташково.
Помимо безвредного состава, колбасные изделия, произведенные в колонии, выгодно отличаются ценой от аналогичных продуктов на городских прилавках.
В помещении производственного участка сделали ремонт и установили необходимое оборудование.