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Из Омского областного суда за осень подали в отставку 8 судей

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омских судах из-за массовых отставок выводят на работу судей в отставке. За эту осень уже 8 человек покинули рабочее место в одном только областном суде.

 

25 ноября, в омской квалификационной коллегии судей назначено заседание. На повестке снова отставка. Восьмая из областного суда за эту осень.

Коллегия рассмотрит заявление судьи Нины Латышенко о прекращении полномочий с 31 декабря. Она подала заявление об отставке из облсуда по собственному желанию. Также рассмотрят вопрос о привлечении на работу судьи в отставке — Тамары Дьяченко. Ее хотят вернуть в Омский районный суд. Полномочия были с нее сняты только 3 октября.

На заседании 28 октября удовлетворили прошение об отставке сразу четырем судьям облсуда — Ларисе Кочеровой, Елене Панкратовой, Светлане Масленкиной и Владимиру Круглову. Все они скоро снимут с себя полномочия.  А на заседании 30 сентября приняли заявления от Евгения Козырина, Игоря Фенглера и Дмитрия Филимонова.

Напомним, совсем недавно завершилось расследование уголовного дела, которое завели на судью Колоссовского районного суда за сбитых пешеходов.

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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Омская область#Отставки и назначения#Судья#Увольнение#Омский областной суд
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