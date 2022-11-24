Из Омского областного суда за осень подали в отставку 8 судей

25 ноября, в омской квалификационной коллегии судей назначено заседание. На повестке снова отставка. Восьмая из областного суда за эту осень.
Коллегия рассмотрит заявление судьи Нины Латышенко о прекращении полномочий с 31 декабря. Она подала заявление об отставке из облсуда по собственному желанию. Также рассмотрят вопрос о привлечении на работу судьи в отставке — Тамары Дьяченко. Ее хотят вернуть в Омский районный суд. Полномочия были с нее сняты только 3 октября.
На заседании 28 октября удовлетворили прошение об отставке сразу четырем судьям облсуда — Ларисе Кочеровой, Елене Панкратовой, Светлане Масленкиной и Владимиру Круглову. Все они скоро снимут с себя полномочия. А на заседании 30 сентября приняли заявления от Евгения Козырина, Игоря Фенглера и Дмитрия Филимонова.
Напомним, совсем недавно завершилось расследование уголовного дела, которое завели на судью Колоссовского районного суда за сбитых пешеходов.