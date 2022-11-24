Из Омского областного суда за осень подали в отставку 8 судей

Коллегия рассмотрит заявление судьи Нины Латышенко о прекращении полномочий с 31 декабря. Она подала заявление об отставке из облсуда по собственному желанию. Также рассмотрят вопрос о привлечении на работу судьи в отставке — Тамары Дьяченко. Ее хотят вернуть в Омский районный суд. Полномочия были с нее сняты только 3 октября.