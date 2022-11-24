Huawei планирует выделить подразделение в РФ в отдельный бизнес

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», подразделение компании Huawei в регионе Евразия теперь будет поделено на две части: Россия-Белоруссия и другие страны СНГ. Стало также известно, что российско-белорусскую часть будет курировать Москва. Второе подразделение будет работать под контролем штаб-квартиры в Бахрейне.