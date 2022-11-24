Губернатор Бурков предложил возглавить Фонд капремонта кому-нибудь из коммунистов

Омский фонд капремонта в очередной раз остался без руководителя. Как стало известно сегодня, 24 ноября, Рустем Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял Фонд почти два года. Его предшественница Марина Степанова сейчас является фигурантом уголовного дела: её подозревают в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Следователи имеют в виду обрушение жилого дома на улице 20-го Партсъезда, которое Степанова, по их мнению, обязана была предотвратить.
Похоже, на этом конкретном направлении государственной службы наметился кадровый кризис. В связи с этим губернатор Александр Бурков обратился на очередном пленарном заседании Законодательного собрания к фракции КПРФ.
«Пишите заявление, и я завтра вас назначу, — заявил он. — Совместными усилиями мы решим проблему. Это действительно тяжелый участок… Вы знаете, что не один человек по собственному желанию покинул это место (кто-то — по решению следственных органов). Предлагаю или вам возглавить фонд, или дать кого-то из своих представителей».
Понятно, почему губернатор обратился именно к коммунистам: это крупнейшая оппозиционная сила, со стороны которой регулярно звучит критика (в частности, на тему ЖКХ). Назначение в проблемное ведомство представителя КПРФ если не поможет в решении коммунальных проблем, то по крайней мере уменьшит объём негатива в политическом поле.
Впрочем, подобная ситуация в Омской области уже была. Вспоминаются события 2016 года, когда предыдущий губернатор Виктор Назаров поставил молодого депутата-коммуниста Максима Михайленко во главе Минстроя — ещё одного крайне проблемного ведомства с чехардой руководителей. Тот продержался всего два месяца и написал заявление.
«К сожалению, представитель КПРФ Михайленко не смог воспользоваться предоставленной возможностью перейти от слов к делу», — заявил по итогам той истории глава ГУИПа.
Сейчас у Омской области другой губернатор. Посмотрим, что получится на этот раз.