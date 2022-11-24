Губернатор Бурков предложил возглавить Фонд капремонта кому-нибудь из коммунистов

Омский фонд капремонта в очередной раз остался без руководителя. Как стало известно сегодня, 24 ноября, Рустем Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию. Он возглавлял Фонд почти два года. Его предшественница Марина Степанова сейчас является фигурантом уголовного дела: её подозревают в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Следователи имеют в виду обрушение жилого дома на улице 20-го Партсъезда, которое Степанова, по их мнению, обязана была предотвратить.