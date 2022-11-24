«Город миллиона роз»: в самом центре промышленного сердца России

И только в начале осени 2022 года он наконец-то смог вернуться в состав Российской Федерации. Возникновение и становление Донецка – шахтёрской столицы и «города миллиона роз» – полны неожиданных поворотов и потрясений, но ничто не смогло оторвать его от исторических корней.
Судьба Донецка тесно переплетается с судьбой России, каждая значимая веха которой нашла своё отражение в событиях, разворачивающихся на землях будущей шахтёрской столицы. Победа в Русско-турецкой войне привела к активному заселению русскими офицерами, помещиками и служащими тех земель, на которых находится современный город. Период активного развития русской промышленности ознаменовался для данной территории геологическими открытиями, созданием шахт, основанием заводов. Промышленность и экономика региона развивались такими темпами, что к началу Гражданской войны Донбасс по праву называли «индустриальным сердцем России».
У истоков основания города
Земли Донбасса Россия начала осваивать ещё во времена царя Иоанна Васильевича Грозного. Тогда, чтобы защитить страну от набегов кочевников-татар, вдоль местных рек воздвигли специальные сторожи.
Сторожа — конный пост впереди сигнальных, караульных и оборонительных сооружений, отряд одной из первых русских пограничных служб.
Например, в 1571 году пятая из семи сторож того времени была поставлена вблизи современного Святогорска, а шестая — вблизи Артёмовска.
Но полноценное массовое заселение территории, на которой теперь находится и современный Донецк, началось несколько позднее, в XVIII веке. После того, как завершилась Русско-турецкая война и была упразднена Запорожская Сечь, императрица Екатерина II приказала раздавать земли Донбасса дворянам, купцам, служащим и даже иммигрантам. Целью было экономическое развитие как этого региона, так и всей Российской империи.
Среди счастливчиков, которым достались плодородные, богатые полезными ископаемыми донецкие земли, больше всего было русских военнослужащих: 68,2% получивших наделы — русские офицеры, 13,4% — чиновники и служащие из России, большая часть прочих — служившие до этого в гусарских полках сербы, румыны, белорусы, греки, армяне и иные «дети разных народов».
Именно во время массового заселения региона и возникают на территории современного Донецка первые полноценные поселения. Историки и краеведы до сих пор ведут споры о том, от какого из этих посёлков берёт своё начало шахтёрская столица. Чаще всего в подобных диспутах фигурируют два названия — Александровка-Шидловка и Авдотьино.
Не обходится, конечно же, и без упоминания Джона Юза, приглашённого в Россию героем обороны Севастополя Эдуардом Тотлебеном и изобретателем русской подводной лодки с паровым двигателем Оттомаром Герном. Ведь вокруг основанного им крупного металлургического завода впоследствии также выросло поселение — Юзовка. И всё же большинство исследователей сходятся во мнении, что Александровка — самое старое поселение на территории современного Донецка, а потому по праву может считаться стоящим у истоков его основания.
Александровка-Шидловка
Александровка-Шидловка была основана в 1779 году поручиком Евдокимом Шидловским. Урочище в 15 000 десятин земли досталось ему в качестве ранговой дачи.
Евдоким Шидловский — поручик, валуйский уездный представитель дворянства, отпрыск рода Шидловских, фигурировавшего в хрониках российских дворян ещё со времен царя Ивана Грозного. Родился в 1743 году, военную службу начал в 33-м Елецком полку, а во время Русско-турецкой войны — в составе 2-й армии графа Петра Панина. Позднее был удостоен звания поручика, вышел в отставку и основал Александровку, ставшую впоследствии волостным селом (центром Александровской волости).
Пётр Панин — сенатор, брат воспитателя императора Всероссийского Павла I Петровича и главы русской внешней политики Никиты Панина. Воевал, в войне с турками захватил Бендерскую крепость, а позднее полностью подавил Пугачёвское восстание и пленил бунтовщика Емельяна Пугачёва.
Евдоким Шидловский не только основал посёлок Александровку-Шидловку, но и построил на его территории церковь в честь преподобного Александра Свирского. Этот храм большинство исследователей считают первым храмом Донецка.
При новой церкви открыли также первую на территории современной шахтёрской столицы церковно-приходскую школу (это случилось за несколько лет до того, как на донецкую землю ступила нога Джона Юза). Преподавал в школе священник Павел Цветков, окончивший Тульскую духовную семинарию. Перед приездом в Александровку служил также в Петропавловской церкви села Солнцевки, где позднее был крещён выдающийся композитор Сергей Прокофьев.
Благодаря строительству храма Александровка смогла получить статус села. Часть церковных земель в последствии сдавали в аренду семье Джона Юза, а в советское время церковь была полностью разрушена.
Михаил Воронцов и его Александровский рудник
С 1820 года в Александровке-Шидловке открылись первые на территории Донбасса крестьянские шахты — «дудки», глубина которых составляла 25 метров. К концу первого десятилетия с момента начала работы такие шахты уже добывали суммарно 320 тонн угля.
«Дудка» — вертикальная шахта, которую проходят с поверхности в устойчивых породах. Такая выработка проходится вручную с поверхности до залежи, без применения специального крепления.
Спустя ещё 11 лет Александровку у Шидловских арендует Михаил Воронцов. Он строит на территории села Александровский рудник, ставший не только одним из первых рудников на территории современного Донецка, но и крупнейшим рудником всего юга России (он оставался таким на протяжении нескольких лет).
Михаил Воронцов — русский граф, светлейший князь, крестник Екатерины II, герой Отечественной войны 1812 года, почётный член Императорской академии наук. Новороссийский генерал-губернатор. Родился в Санкт-Петербурге, воевал. С 1823 года был назначен новороссийским генерал-губернатором. При нём появилось и стало развиваться пароходство по Чёрному морю. Скончался в Одессе, в 1856 году.
Таким образом Воронцов создавал топливную базу для азово-черноморского торгового флота. Центральную шахту Александровского рудника торжественно открыли в 1842 году. И уже тогда при выработке угля была использована первая в Донбассе подъёмная машина на пару.
Предприятие Воронцова было успешным: уголь хорошо продавался благодаря своему высокому качеству. Вдохновившись таким примером, и другие помещики начали открывать собственные рудники. Численность местного населения стала увеличиваться, а позднее шахтёрский посёлок Александровского рудника соединился с посёлком, в котором жили рабочие созданного Джоном Юзом металлургического завода. Новое масштабное поселение стало именоваться Юзовкой (одно из прежних названий Донецка).
Авдотьино
Немного позднее, чем была основана Александровка-Шидловка, на территории современной шахтёрской столицы появился и другой посёлок — Авдотьино. Его возникновение на землях Донбасса связано с именем братьев-дворян Мандрыкиных — Василия, известного благотворителя, и Даниила, служившего в своё время генерал-адьютантом при гениальном русском полководце Александре Суворове. Ради службы при Суворове Даниил, будучи десятилетним ребёнком вписал себе в метрику три дополнительных года, а позднее ему удалось стать одним из доверенных лиц генералиссимуса.
Александр Суворов — генералиссимус, основоположник русской военной теории, полководец, сын крестника императора Петра I сенатора Василия Суворова. Не проиграл за все годы воинской службы ни одного сражения, а их было более 60. Славился заботой о вверенных ему солдатах. Известен как разработчик новой полевой униформы, более практичной, чем прежняя, сшитая «на прусский манер». Скончался в 1800 году в Санкт-Петербурге после болезни. В годы Великой Отечественной войны в память о гениальном полководце учредили военный орден Суворова трёх степеней. Именем генералиссимуса названы несколько военных кораблей, а в 1943 году по всей стране было открыто Суворовское военное училище.
После выхода в отставку Даниил Мандрыкин вместе с братом жил в Авдотьино, основанном в 1803 году. Существует несколько версий происхождения названия этого поселения: кто-то из исследователей предполагает, что оно было названо в честь матери Даниила и Василия, которая привезла с собой из Беларуси крепостных крестьян для заселения полученных земель, а кто-то — что посёлок носил имя матери Александра Суворова, Авдотьи Феодосьевны Суворовой. Какая из версий верна — не известно и по сей день.
В 1842 году в Авдотьино освятили храм в честь святого благоверного князя Александра Невского, построенный на средства рода Мандрыкиных. По мнению ряда исследователей, церковь эта была освящена в честь святого Александра не случайно: предполагается, что так помещики хотели почтить память святого покровителя генералиссимуса Суворова, с которым их якобы объединяли не только совместные ратные подвиги, но и родственные связи по женской линии. Считается также, что через одну из своих представительниц Мандрыкины породнились с домом Романовых.
С уверенностью можно утверждать только одно: после постройки храма Авдотьино, считавшееся, к слову, одним из наиболее крупных землевладений, получило статус села. При церкви была открыта церковно-приходская школа на двадцать учеников (преимущественно — детей местных крестьян), где изучали букварь и историю. Школа просуществовала до 1917 года, а в 1930 взорвали и сам храм.
Свято-Преображенский собор
В 1883 году на территории современного Донецка началось строительство ещё одного храма — Свято-Преображенского собора, история которого неразрывно связана с историей Русской Православной Церкви в годы правления императора Николая II. При строительстве за основу взяли типовой проект автора «русско-византийского стиля» храмового зодчества архитектора Константина Тона.
Константин Тон — архитектор, Ректор Императорской академии художеств, автор проектов храма Христа Спасителя и Большого Кремлёвского дворца.
Храм Христа Спасителя — кафедральный собор РПЦ, который расположен в центральной части Москвы. Самый большой православный храм в России. Современный храм Христа Спасителя — это воссоздание храма, спроектированного Константином Тоном и разрушенного в 1931 году большевиками.
Последним настоятелем собора, построенного по проекту Тона в Юзовке, был священник Дмитрий Поликарпов. В 1881 году он окончил Самарскую духовную семинарию, а спустя пятнадцать лет — Казанскую духовную академию. После этого шесть лет он служил на яхте императора Николая II «Штандарт» и в Зимнем дворце, преподавал Закон Божий в Морском кадетском корпусе.
В 1917 году служение отца Дмитрия в Зимнем дворце оборвалось, и он по невероятному стечению обстоятельств попал в город Юзовка, переименованный к тому моменту в Сталино (это случилось в 1925 году). В Сталино его арестовали, после массовых протестов прихожан выпустили на свободу, а позднее отправили в ссылку в Казахстан. После ссылки священник Дмитрий Поликарпов оказался в Новгороде, где прожил вплоть до 1937 года, когда пал одной из жертв кровавых репрессий.
В конце октября 1931 года здание собора взорвали.
Влияние революции
За год до Октябрьской революции на территории современного Донецка действовали машиностроительный и чугунолитейный заводы, Рудченковские угольные копи и ряд других шахт, завод огнеупорного кирпича, а также было открыто общество металлообрабатывающих Путиловских заводов у железнодорожного вокзала.
Путиловский завод — одно из старейших и крупнейших металлургических и машиностроительных предприятий Российской Империи. Его основой стал Кронштадтский чугунолитейный завод, переведённый по указу императора Павла I в 1801 году в Санкт-Петербург. В 1868 году завод приобрёл известный российский инженер Николай Путилов, а в разгар Первой мировой войны с целью расширения производства у юзовского «Новороссийского общества» приобрели двести десятин земли и приступили к строительству завода-филиала. На нём выпускали снаряды разного калибра. В январе 1917 года производство было остановлено.
В феврале 1917 года на территории современного Донецка построили первый в России азотный завод (позднее известный как Донецкий завод химических реактивов). К этому времени в Юзовке проживало около 70 000 человек, и в мае посёлок получил статус города. Вплоть до 1923 года решался вопрос о принадлежности как города, так и всего Донбасса: с февраля по апрель 1918 года город входил в «красную» Донецко-Криворожскую Советскую Республику (ДКСР), с апреля того же года — в Гетманат Скоропадского, с конца декабря — в «красную» УССР, с мая 1919 года — в состав белого Юга России, с декабря 1919 года — в состав УССР… И вплоть до самого 1923 года город переходил то под юрисдикцию УССР, то под юрисдикцию РСФСР.
Огромный вклад в идею развития Донбасса как автономного региона, входящего в состав России, внёс русский революционер Фёдор Сергеев (работал под псевдонимом «товарищ Артём»). Именно он был основателем и главой правительства Донецко-Криворожской Советской Республики, провозглашённой 30 января 1918 года. Этот момент по праву можно считать моментом зарождения идей. Планировалось, что весь Донецко-Криворожский бассейн войдёт в состав России и будет оставаться её неотъемлемой частью. Эта автономия претендовала на территории Екатеринославской и Харьковской губерний, части Херсонской губернии, а также нынешней Ростовской области. Благодаря организаторскому таланту Артёма даже во время борьбы с германо-австрийскими оккупантами, приглашёнными правительством УНР для войны с советской Россией, в ДКСР были проведены беспрецедентные реформы. Например, впервые в истории мирового образования были введены бесплатное обучение и питание для детей бедняков, начиная с детского сада.
Погиб Артём в июле 1921 года во время проведения испытания аэромотовагона. Его сына, Артёма Сергеева, усыновил Сталин и воспитал вместе со своими родными детьми. В годы Великой Отечественной войны сын Артёма воевал, попал в плен, бежал, партизанил. Умер в 2008 году.
В марте 1923 года был образован Юзовский округ (уезд) с центром в городе Юзовка. Спустя год Юзовку переименовали в Сталино.
На то время численность населения города составляла около 80 000 человек. На территории Донецка действовало множество крупных и мелких шахт (к началу 1932 года их насчитывалось сорок шесть), а сам город имел три района — Калининский, Куйбышевский, Сталинозаводской (ныне Ленинский).
С приходом советской власти в Сталино появились первые трамвай и автобус. В 1928 году в эксплуатацию ввели Рудченковский коксохимический завод (позднее известный как Донецккокс), а позднее — Рудченковский рудоремонтный завод и первые крупные обогатительные фабрики (Чумаковская, Кальмиусская и прочие). На базе горного техникума открыли горный институт (ныне Донецкий национальный технический университет), а также Донецкий медицинский институт и Донецкий педагогический институт (ныне Донецкий национальный университет). Был открыт драматический театр, а перед началом Великой Отечественной войны — театр оперы и балета. В 1936 году по улицам Сталино начали ездить первые машины такси, а горожане получили возможность связываться друг с другом при помощи первой автоматической телефонной станции. В 1930-е годы в Сталино работали свои госбанк, гастроном, гостиница, библиотека и кинотеатр.
В июле 1932 года была образована Донецкая область, центром которой стал город Сталино.
Борьба с фашизмом
В годы Великой Отечественной войны жители Сталино стали плечом к плечу на борьбу с фашизмом. В августе 1941 года из горожан сформировали 383-ю стрелковую дивизию, которая держала фронт на Миусе, вела оборонительные бои за Донбасс и прошла от Сталинграда до Берлина. Во главе дивизии стоял Константин Провалов — советский генерал-полковник, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР 7 созыва и Верховного Совета РСФСР 8 созыва (родился в Иркутской области, прошёл всю Великую Отечественную войну, умер в Москве).
Все предприятия города активно выпускали корпуса для снарядов, авиабомб, противотанковые ежи и прочее военное оснащение. Однако уже в октябре 1941 года началась их эвакуация на Урал. В эвакуации рабочие заводов продолжили заниматься производством военной техники.
21 октября 1941 года фашисты полностью оккупировали Сталино и Макеевку. Город подчинили командованию немецкой армии и вновь переименовали в Юзовку.
На территории города оккупанты устроили концлагерь для советских военнопленных и еврейское гетто (на месте захоронения погибших пленных сейчас стоит монумент «Жертвам фашизма»).
На территории города действовали также два карательных отряда, четыре комендатуры, несколько особых групп жандармерии под руководством гестапо. За убийство одного немецкого военнослужащего расстреливали сто горожан, за полицейского — десять горожан. Одним из мест казни стал шурф шахты 4-4 бис: 310 метров ствола шахты из 365 были завалены трупами.
Несмотря на все эти жёсткие меры, в городе развернули широкую подпольную сеть. Собирались разведданные, организовывались диверсии. Помимо подпольщиков, активно боролись с немецко-фашистскими захватчиками на территории города 27 партизанских отрядов и групп.
Оккупация города продолжалась около 700 дней, после её завершения в Сталино осталось лишь 175 000 горожан (из 507 000 проживавших в городе к моменту начала Великой Отечественной войны). 8 сентября 1943 года город был полностью освобождён, а в Москве по этому случаю дали салют из 224 орудий.
После окончания Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили четырнадцать дончан. Например, военный лётчик Николай Жердяев был первым удостоенным этого звания представителем Донбасса (погиб в бою в ноябре 1942 года).
Иван Мейлус — военный лётчик первого класса, звание Героя СССР получил за высокое лётное мастерство. За 189 боевых вылетов ему удалось уничтожить три самолёта, четыре железнодорожных вагона, три склада с боеприпасами, одну артбатарею противника, девять танков, 114 повозок с грузом, 25 миномётов, пять автоцистерн с горючим, 127 автомашин, 38 орудий артиллерии, один мост и около 1200 фашистских солдат, а также сфотографировать семь вражеских маршрутов. В живых столкновениях ему удалось уничтожить пять самолётов противника.
Иван Ляшенко, командир артиллерийской батареи, звание Героя СССР получил за мужество, проявленное при боях на берегу Днепра. Погиб в бою в феврале 1944 года.
Надежда (Анастасия) Попова — лётчица, прозванная немцами «ночной ведьмой». После окончания войны также получила звание заслуженного работника культуры РСФСР. Была принята в полк легкомоторных ночных бомбардировщиков. В 1942 году водила звено на бомбометание в район Таганрога и Ростова-на-Дону, вылетала также и на дневную разведку. Была подбита, горела. Участвовала также в боях за Северный Кавказ, Украину, Беларусь, совершала вылеты в район Польши и гитлеровской Германии. Всего на счету Поповой 852 боевых вылета. После окончания войны получила звание почётного гражданина города Донецка, избиралась депутатом Верховного Совета СССР 8 созыва и народным депутатом СССР. Умерла в 2013 году, похоронена в Москве.
Иван Ткаченко — разведчик. В феврале 1945 года в тылу противника с тремя бойцами 11 часов корректировал огонь дивизиона. Благодаря его геройскому подвигу удалось подавить две артиллерийские и две миномётные батареи противника, уничтожить более роты гитлеровцев. За время войны дважды получал тяжёлые ранения, однако возвращался в строй. Погиб 18 апреля 1945 года, не дожив до победы чуть меньше месяца. В его честь названа одна из улиц города Донецка.
Фотограф Победы
Особую роль в борьбе с фашизмом сыграл ещё один выдающийся дончанин — военный фотокорреспондент, «фотограф Победы» Евгений Халдей. Он родился в Юзовке в марте 1917 года, а уже спустя год пережил трагедию: во время еврейского погрома в 1918 году убили его мать и деда, а сам мальчик получил ранение в грудь. В 13 лет ушёл работать на завод и тогда же сделал свой первый фотоснимок. С 16 лет уже работал полноценным фотокорреспондентом. В 1939 году стал корреспондентом «Фотохроники ТАСС» (старейшего в России и странах СНГ агентства фото информации).
С самого начала войны и до её завершения прошёл с фотокамерой от Мурманска до Берлина. Именно он запечатлел водружение над Рейхстагом советского флага и подписание фашистской Германией акта капитуляции. Фотоработы Халдея стали одним из вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе. Участвовал в освобождении Севастополя, Румынии, Болгарии и ряда других стран.
Спустя три года после окончания войны Евгения Халдея уволили из ТАСС, обвинив в недостаточном уровне образования и политической грамотности. Вновь доступ на газетные страницы выдающийся советский фотохудожник получил только после смерти Сталина.
В 2017 году в Донецкой Народной Республике выпустили почтовую марку и почтовый конверт, посвящённые Евгению Халдею. На улице Артёма благодарные дончане установили памятник выдающемуся земляку.
Новая жизнь
Послевоенное время ознаменовалось активным возрождением промышленности и культурной жизни города Сталино. Уже в мае 1945 года на территории города начал работу завод по восстановлению подъёмных машин для шахт. В этом же году ввели в эксплуатацию шахту-гигант (позднее известную под названием шахты им. Е. Т. Абакумова). Спустя девять лет открылась шахта «Мушкетовская». Ещё через три года — шахты «Глубокая» и «Заперевальная». А в 1959 году — шахта «Ветка-Глубокая» (ныне шахта им. А. Ф. Засядько).
Приблизительно в это же время в городе открываются макаронная фабрика, мясокомбинат, маргариновый завод и молокозавод, а также ряд других предприятий пищевой промышленности. Строится школа на 400 учеников.
В ноябре 1961 года город Сталино переименовывают в Донецк, а Сталинскую область — в Донецкую. К тому моменту Донецкий экономический административный район уже обеспечивал более 25% кокса и около 20% всесоюзного производства каменного угля и чёрной металлургии.
Развитие города и региона продолжалось. Уже в 1979 году Донецк получил высшую государственную награду СССР — орден Ленина.
Город подарил Советскому Союзу множество выдающихся специалистов в различных сферах промышленности, науки и культуры. Например, одним из них является Анатолий Фоменко — известный российский математик, академик РАН. Родился в Донецке в 1945 году, позднее вынужден был переезжать вместе с родителями сначала в Магадан, а после в Луганск, где окончил школу с золотой медалью. В возрасте 11 и 14 лет дважды был удостоен бронзовых медалей ВДНХ. В 1967 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (механико-математический факультет). Был учеником заслуженного деятеля науки москвича Петра Рашевского и академика РАН Валентина Румянцева. После окончания университета и защиты докторской диссертации преподавал в МГУ, заведовал одной из кафедр механико-математического факультета. В декабре 1990 года был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в марте 1994 года — действительным членом РАН (отделения математики). Увлекается графикой, стал одним из художников-постановщиков советского научно-фантастического мультфильма «Перевал» (по мотивам романа «Посёлок» Кира Булычёва).
Навстречу Родине
Даже после развала Советского Союза жители Донецка продолжали ощущать неразрывную связь с Россией и её культурой. Ярким подтверждением этого можно считать областной референдум, который был проведён в марте 1994 года: 90% его участников проголосовали за то, чтобы закрепить на законодательном уровне русско-украинское двуязычие в регионе. Это решение киевские власти проигнорировали, соответствующие решения Донецкого областного и городского Советов отменили через суд. А спустя 20 лет на территории Донецка и других городов области состоялся новый референдум, в ходе которого население в очередной раз продемонстрировало стремление сохранить верность своим корням. Киев снова не услышал голоса дончан, что привело к началу активных боевых действий на территории Донецкой области.
Вопреки тому, что Донецк в течение восьми лет находился под огнём, жители города продолжали выходить на работу, вести культурную жизнь и поддерживать тех, кому было труднее, чем им. Когда в 2022 году в результате обстрелов украинской артиллерией пострадал ряд музеев города Мариуполя, на помощь пришёл Донецкий республиканский краеведческий музей: чтобы спасти около 1700 ценных экспонатов, среди которых — редкие книги, подлинники работ выдающегося донбасского художника Архипа Куинджи, — их временно эвакуировали с тем, чтобы вернуть обратно в Мариуполь после завершения ремонтных работ.
С 23 по 27 сентября 2022 года на территории ДНР состоялся референдум, в ходе которого население практически единогласно проголосовало за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. 30 сентября Президент РФ В. В. Путин подписал договор о присоединении, утверждающий, что ДНР теперь является частью РФ. Для жителей Донецка этот день стал настоящим праздником.
И хотя все понимают, что впереди ещё очень много работы, хочется верить, что больше никакие испытания не смогут разлучить дончан со своей Родиной.