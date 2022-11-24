Главе минтруда Омской области Куприянову прочат скорую отставку

Утром сегодня, 24 ноября, в близком к областному правительству телеграм-канале «Бурков 2023», автор которого никому не известен, появилось сообщение о скорой отставке министра труда и соцразвития Омской области и зампредседателя правительства региона Владимира Куприянова. В качестве причин называются возраст и проблемы в отрасли.
Осведомленные источники Города55 в облправительстве не подтвердили, но и не опровергли информацию об уходе Куприянова с министерского поста, отметив, что такие слухи ходят. При этом известно, что зампред регионального правительства сейчас находится в отпуске.
Владимир Куприянов стал министром труда и социального развития в 2015 году. В 2017 году претендовал на пост мэра города и дошел до финала, но взял самоотвод, сославшись на здоровье.