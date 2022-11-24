Глава Фонда капитального ремонта в Омске Рустем Протасов ушел в отставку

Сегодня, 24 ноября, Рустем Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом стало известно на очередном пленарном заседании Законодательного собрания: губернатор Омской области Александр Бурков уже начал искать ему замену и обратился к фракции КПРФ.