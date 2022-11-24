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Глава Фонда капитального ремонта в Омске Рустем Протасов ушел в отставку

Сегодня, 10:48
Фото: Город55
Губернатор Омской области предложил депутатам занять его место.

Сегодня, 24 ноября, Рустем Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом стало известно на очередном пленарном заседании Законодательного собрания: губернатор Омской области Александр Бурков уже начал искать ему замену и обратился к фракции КПРФ.

«Пишите заявление, и я завтра вас назначу. Совместными усилиями мы решим проблему. Это действительно тяжелый участок… Вы знаете, что не один человек по собственному желанию покинул это место (кто-то — по решению следственных органов)», — заявил губернатор на заседании.

Напомним, предшественницей Рустема Протасова на посту главы регионального Фонда капремонта была Марина Степанова. В отношении нее ведется следствие: она подозревается в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Речь идет об обрушении дома на улице 20 Партсъезда.

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#Общество#Новости#Омская область#Омск#Фонд капремонта#Отставка#Ремонт#Ольга Акамова
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