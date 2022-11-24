Глава Фонда капитального ремонта в Омске Рустем Протасов ушел в отставку

Сегодня, 24 ноября, Рустем Протасов написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом стало известно на очередном пленарном заседании Законодательного собрания: губернатор Омской области Александр Бурков уже начал искать ему замену и обратился к фракции КПРФ.
«Пишите заявление, и я завтра вас назначу. Совместными усилиями мы решим проблему. Это действительно тяжелый участок… Вы знаете, что не один человек по собственному желанию покинул это место (кто-то — по решению следственных органов)», — заявил губернатор на заседании.
Напомним, предшественницей Рустема Протасова на посту главы регионального Фонда капремонта была Марина Степанова. В отношении нее ведется следствие: она подозревается в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Речь идет об обрушении дома на улице 20 Партсъезда.