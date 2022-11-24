Фигуристка Медведева назвала главное в отношениях с партнером

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «СтарХит», несмотря на то, что ей 23 года, она никогда не была в серьезных отношений. При том, что она одна из самых завидных невест. У нее есть квартира, роскошный особняк. Ее «засыпают» большими гонорарами за шоу и рекламу.