Фигуристка Медведева назвала главное в отношениях с партнером

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «СтарХит», несмотря на то, что ей 23 года, она никогда не была в серьезных отношений. При том, что она одна из самых завидных невест. У нее есть квартира, роскошный особняк. Ее «засыпают» большими гонорарами за шоу и рекламу.
По ее мнению, между партнерами должны быть такие отношениях, которые делают обоих лучше, не забирая время и свободу другого. Ее принцип - никто никому ничего не должен, кроме самого себя.
По словам спортсменки, этот принцип распространяется не только на отношения с партнером. Человеку нужна работа, на которой он чувствует себя счастливым и зарабатывает столько, сколько ему для этого нужно.
Свою сегодняшнюю жизнь называет комфортной. И она живет так, как хочет.