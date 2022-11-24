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Фигуристка Медведева назвала главное в отношениях с партнером

Сегодня, 10:50
По словам знаменитой фигуристки Евгении Медведевой, нужно быть по жизни с тем, с кем чувствуешь себя счастливой.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «СтарХит», несмотря на то, что ей 23 года, она никогда не была в серьезных отношений. При том, что она одна из самых завидных невест. У нее есть квартира, роскошный особняк. Ее «засыпают» большими гонорарами за шоу и рекламу.

По ее мнению, между партнерами должны быть такие отношениях, которые делают обоих лучше, не забирая время и свободу другого. Ее принцип - никто никому ничего не должен, кроме самого себя.

По словам спортсменки, этот принцип распространяется не только на отношения с партнером. Человеку нужна работа, на которой он чувствует себя счастливым и зарабатывает столько, сколько ему для этого нужно.

Свою сегодняшнюю жизнь называет комфортной. И она живет так, как хочет.



#Светлана Павлова
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