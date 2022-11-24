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Еще один «муравейник». В центре Омска построят новую многоэтажку

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI
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Омская администрация объявила аукцион на аренду участка для строительства многоэтажки

Департамент архитектуры и градостроительства ищет арендатора земельного участка.

По сообщению омской администрации, департамент архитектуры и градостроительства проводит аукцион, победитель которого станет арендатором земельного участка в центре города, предназначенного для строительства многоэтажного жилого дома на улице Омская.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 23 декабря 2022 года, а победителя определят 28 декабря 2022 года.

Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 9,7 млн рублей. А срок действия договора аренды — около 7,5 лет.

Напомним, ранее стало известно о сдаче в аренду еще одного земельного участка под высотную застройку на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь.

Лишней не будет. В центре Омска построят еще одну многоэтажку
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#Город#Омск#Аукцион#Аренда земли#Многоэтажка#Юлия Бармина
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