Еще один «муравейник». В центре Омска построят новую многоэтажку

По сообщению омской администрации, департамент архитектуры и градостроительства проводит аукцион, победитель которого станет арендатором земельного участка в центре города, предназначенного для строительства многоэтажного жилого дома на улице Омская.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 23 декабря 2022 года, а победителя определят 28 декабря 2022 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 9,7 млн рублей. А срок действия договора аренды — около 7,5 лет.
Напомним, ранее стало известно о сдаче в аренду еще одного земельного участка под высотную застройку на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахарь.