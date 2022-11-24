Город55
ГлавноеВсе новости

Эксперт рассказал, какие пароли злоумышленникам легче всего подобрать

Сегодня, 10:04
Фото: piqsels.com
Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов объяснил, как выбрать безопасный пароль для входа на онлайн-ресурсы.

Эксперт отметил, что некоторые пароли можно взломать буквально за минуты или даже секунды — например, такие, как 123456789; qwerty; password; 111111; abc123; password1; qazwsxedc123 и им подобные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

Степанов пояснил, что для создания безопасного пароля необходимо соблюдение нескольких определенных условий. В частности, длина секретного кода должна составлять не менее восьми символов, а также он должен включать в себя буквы разного регистра и спецсимволы.

А для лучшего запоминания пароля можно взять, например, первые три слова вашего любимого стихотворения или песни, каждое слово записать с большой буквы и добавить в комбинацию цифры и спецсимволы, посоветовал специалист по кибербезопасности.

Кроме того, он рекомендовал не пренебрегать периодической сменой паролей и подключить двухфакторную аутентификацию.

#Общество
Подпишитесь
«Корпоратива не будет?»: омские компании отказываются от новогодних праздников
Сегодня, 05:37
Появились подробности о состоянии 12-летней девочки, упавшей в кипяток в Омске
Сегодня, 05:24
Главе минтруда Омской области Куприянову прочат скорую отставку
Сегодня, 06:52
Омичу пригрозили штрафом в 2.5 тыс рублей за нацистский рисунок на двери ветерана
Сегодня, 09:22
Губернатор Бурков предложил возглавить Фонд капремонта кому-нибудь из коммунистов
Сегодня, 08:27
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мы почему-то проспали игру»
Вчера, 19:28