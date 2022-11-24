Эксперт рассказал, какие пароли злоумышленникам легче всего подобрать

Эксперт отметил, что некоторые пароли можно взломать буквально за минуты или даже секунды — например, такие, как 123456789; qwerty; password; 111111; abc123; password1; qazwsxedc123 и им подобные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».