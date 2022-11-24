Эксперт дала рекомендации по выбору зубной пасты

Специалист отметила, что в первую очередь желательно отказаться от приобретения зубных паст с содержанием триклозана, метронидазола и фтора. Она пояснила, что данные пасты позиционируются как антибактериальные, однако при этом они убивают не только вредоносные, но и полезные микроорганизмы в полости рта. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Газета.Ru»