Эксперт дала рекомендации по выбору зубной пасты

Специалист отметила, что в первую очередь желательно отказаться от приобретения зубных паст с содержанием триклозана, метронидазола и фтора. Она пояснила, что данные пасты позиционируются как антибактериальные, однако при этом они убивают не только вредоносные, но и полезные микроорганизмы в полости рта. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Газета.Ru»
Что же касается фтора, то, по словам стоматолога, он действительно способен защитить зубы от кариеса, но при длительном использовании фтор имеет свойство накапливаться в тканях, запуская поражение зубов флюорозом.
А взамен паст с сахарами и лаурилсульфатом Татьяна Панфилова посоветовала выбирать пасты с ксилитом или лаурилсаркозинатом натрия, который несколько хуже пенится, но зато не вредит здоровью зубов и полости рта.