Едва не заледенели. На трассе в Омской области полицейские отогрели семью с котенком

Омичи пытались поймать авто, но на помощь никто не пришел. Ситуацию усложняло и то, что супруги имеют особенности слуха и речи, и потому они не могли обратиться в ГИБДД по телефону. Им пришлось рассчитывать на удачу внутри промерзающей машины, и вскоре на трассе их заметили автоинспекторы. Вместе с омичами помощи ждал котенок.