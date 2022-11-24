Едва не заледенели. На трассе в Омской области полицейские отогрели семью с котенком

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о спасении семьи на трассе Челябинск-Новосибирск. Супруги поехали в Омск из Калачинского района, чтобы купить автомобиль «ВАЗ-2111», и по дороге домой автомобиль заглох.
Омичи пытались поймать авто, но на помощь никто не пришел. Ситуацию усложняло и то, что супруги имеют особенности слуха и речи, и потому они не могли обратиться в ГИБДД по телефону. Им пришлось рассчитывать на удачу внутри промерзающей машины, и вскоре на трассе их заметили автоинспекторы. Вместе с омичами помощи ждал котенок.
Омичи на экране телефона набрали свои объяснения и попросили полицейских о помощи. Семью вместе с животным пересадили в патрульный автомобиль, где омичи отогревались до приезда эвакуатора, который вызвали полицейские.
В омской полиции напомнили, что во время морозов при планировании долгой поездки автолюбителям стоит подготовиться к непредвиденным ситуациям, взять дополнительную теплую одежду, полностью зарядить телефон и взять дополнительный аккумулятор, а также приготовить термос с горячим чаем.