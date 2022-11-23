Житель Екатеринбурга летел до Ханты-Мансийска семь часов через Уфу

Поэтому он взял рейс с пересадкой в Уфе, куда он долетел за полтора часа. Затем ему пришлось ждать в уфимском аэропорту рейса до аэропорта назначения несколько часов. И до Ханты-Мансийск самолет летел 2 часа 40 минут. Причем, второй полет проходил снова над Екатеринбургом, где он был еще несколько часов назад.