Житель Екатеринбурга летел до Ханты-Мансийска семь часов через Уфу

Как сообщает fedpress.ru, все началось с того, что на нужную дату прямых рейсов туда не было, а поезда из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск вообще не ходят.
Поэтому он взял рейс с пересадкой в Уфе, куда он долетел за полтора часа. Затем ему пришлось ждать в уфимском аэропорту рейса до аэропорта назначения несколько часов. И до Ханты-Мансийск самолет летел 2 часа 40 минут. Причем, второй полет проходил снова над Екатеринбургом, где он был еще несколько часов назад.
По словам других пассажиров, перед Новым годом билеты вообще не купить. И о какой тогда транспортной доступности может идти речь?