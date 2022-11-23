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Житель Екатеринбурга летел до Ханты-Мансийска семь часов через Уфу

Сегодня, 13:04
По словам жителя Екатеринбурга Сергея Наумова, его очень удивило, что полет в Ханты-Мансийск с пересадкой в Уфе растянулся на семь часов.

Как сообщает fedpress.ru, все началось с того, что на нужную дату прямых рейсов туда не было, а поезда из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск вообще не ходят.

Поэтому он взял рейс с пересадкой в Уфе, куда он долетел за полтора часа. Затем ему пришлось ждать в уфимском аэропорту рейса до аэропорта назначения несколько часов. И до Ханты-Мансийск самолет летел 2 часа 40 минут. Причем, второй полет проходил снова над Екатеринбургом, где он был еще несколько часов назад.

По словам других пассажиров, перед Новым годом билеты вообще не купить. И о какой тогда транспортной доступности может идти речь?



#Светлана Павлова
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