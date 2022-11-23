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Яма с кипятком, ДТП с мусоровозом и банковская афера. Тяжелый день в Омске

Сегодня, 14:03
Фото: Город55
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Итоги среды.

Новость № 1. В Омске 12-летняя девочка упала в яму с кипятком на улице Карбышева. Девочке помогла выбраться подруга. Затем ее госпитализировали в больницу с множественными ожогами.

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Новость № 2. В Омске произошла авария с пассажирским автобусом и мусоровозом. Водитель мусоровоза не уследил за автомобилем, из-за чего он начал двигаться самостоятельно, выехал на дорогу и врезался в автобус. В результате пострадали три человека.

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Новость № 3. Женщина, работающая в банке Омска, перевела банкирам-мошенникам около 800 тыс рублей. Ей несколько раз звонили неизвестные, которые представились «полицейскими», «сотрудниками следственного комитета» и «сотрудниками Центробанка России». Следуя их указаниям, она перевела свои сбережения на указанный мошенниками счет.

Попалась на удочку «коллег». Омская сотрудница банка перевела аферистам крупную сумму
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