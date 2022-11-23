Новость № 2. В Омске произошла авария с пассажирским автобусом и мусоровозом. Водитель мусоровоза не уследил за автомобилем, из-за чего он начал двигаться самостоятельно, выехал на дорогу и врезался в автобус. В результате пострадали три человека.