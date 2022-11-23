Новость № 1. В Омске 12-летняя девочка упала в яму с кипятком на улице Карбышева. Девочке помогла выбраться подруга. Затем ее госпитализировали в больницу с множественными ожогами.
Новость № 2. В Омске произошла авария с пассажирским автобусом и мусоровозом. Водитель мусоровоза не уследил за автомобилем, из-за чего он начал двигаться самостоятельно, выехал на дорогу и врезался в автобус. В результате пострадали три человека.
Новость № 3. Женщина, работающая в банке Омска, перевела банкирам-мошенникам около 800 тыс рублей. Ей несколько раз звонили неизвестные, которые представились «полицейскими», «сотрудниками следственного комитета» и «сотрудниками Центробанка России». Следуя их указаниям, она перевела свои сбережения на указанный мошенниками счет.