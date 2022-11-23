Воробьев: В Подмосковье собирают заявки на премию «Мы рядом. Доброе дело»

Каждый человек имеет возможность сам выдвинуть свою кандидатуру. Также это может сделать заявитель – законный представитель или родственник, группа лиц от пяти человек или глава организации. Критерии оценки проекта - личный вклад участника в поддержку спецоперации и его значимость для Подмосковья и (или) России. Максимальное число лауреатов составляет 120 человек. Размер каждой премии – полмиллиона рублей. Общий призовой фонд в этом году будет равен 60 000 000 рублей.