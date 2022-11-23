Воробьев: В Подмосковье собирают заявки на премию «Мы рядом. Доброе дело»

Данную премию могут получить жители Подмосковья, служащие на передовой, участвующие в специальной военной операции или трудящиеся ради победы в тылу, пишет newizv.ru.
Чиновники Московской области уверены, что правильным решением было посвятить традиционную премию теме СВО. В 2022 году все заявки станут приниматься в одной категории – «Доброе дело». Эксперты назовут 120 призеров, которые получат по полмиллиона рублей, сказал глава Московской области Андрей Воробьев.
Заявку соискателя премии может подать любой житель региона. Претендент должен быть старше 18 лет, иметь паспорт гражданина России и регистрацию в Московской области. Для участия в конкурсе нужно оформить заявку в течение семи суток с начала кампании.
Судей конкурса уже определили. Речь идет о народном артисте Российской Федерации Николае Баскове, главном редакторе телеканала RT Маргарите Симоньян, известном журналисте Андрее Медведеве, кардиохирурге Лео Бокерии, олимпийском чемпионе и трехкратном чемпионе мира по гимнастике Никите Нагорном, саксофонисте-виртуозе, народном артисте Российской Федерации Игоре Бутмане.
Каждый человек имеет возможность сам выдвинуть свою кандидатуру. Также это может сделать заявитель – законный представитель или родственник, группа лиц от пяти человек или глава организации. Критерии оценки проекта - личный вклад участника в поддержку спецоперации и его значимость для Подмосковья и (или) России. Максимальное число лауреатов составляет 120 человек. Размер каждой премии – полмиллиона рублей. Общий призовой фонд в этом году будет равен 60 000 000 рублей.
Более подробно о сроках, этапах и условиях сказано на официальном сайте премии.
Премию проводят с 2013 года. Ее предложил учредить глава Подмосковья Андрей Воробьев. За минувшие годы лауреатами премии стали более 13 000 активных жителей региона. За это время получилось воплотить в жизнь много важных и актуальных предложений людей.