«Весенние ручейки». В Омске из-за коммунальной аварии затопило улицу кипятком

Автор ролика пошутил, что водители и пешеходы столкнулись с весенними ручейками. Причиной этого стала коммунальная авария. Вся улица Карбышева оказалась залита водой, словно недавно прошел ливень или нагрянуло резкое потепление. На кадрах видно, как от слоя воды, который покрывает дорогу, идет пар.