«Весенние ручейки». В Омске из-за коммунальной аварии затопило улицу кипятком

Вчера вечером, 22 ноября, в паблике «Инцидент Омск» омичи опубликовали любопытное видео. Хотя на улице установилась стойкая холодная погода, а столбик термометра показал -20 градусов, на одну из улиц города внезапно пришла весна.
Автор ролика пошутил, что водители и пешеходы столкнулись с весенними ручейками. Причиной этого стала коммунальная авария. Вся улица Карбышева оказалась залита водой, словно недавно прошел ливень или нагрянуло резкое потепление. На кадрах видно, как от слоя воды, который покрывает дорогу, идет пар.
Все дело в том, что улицу затопило кипятком. В комментариях местные жители рассказали, что из-за прорыва трубы остались без отопления до самого утра.